Latin Grammy 2026: Daddy Yankee recibe un gran homenaje

Los Latin Grammy son uno de los reconocimientos más prestigiosos para los cantantes de la región y, si hay una persona que merecía un homenaje a la altura de su superlativa carrera, ese era Daddy Yankee.

El reguetonero boricua fue reconocido como Persona del Año. Sin embargo, ese es un galardón que va enfocado hacia todo lo que ha logrado durante más de tres décadas de trayectoria, siendo uno de los que empezó como pionero y se convirtió en una leyenda de la música urbana por toda su longevidad, además de los éxitos que han trascendido por generaciones.

Daddy Yankee es homenajeado por los mejores

Durante este jueves será la ceremonia de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. No obstante, las dedicatorias hacia el “Big Boss” comenzaron desde este miércoles, en la antesala del evento.

El primero en interpretar algunos de los temas de Daddy fue el actor Anthony Ramos, quien se fue por “Coraza Divina“, uno de los sencillos cristianos del cantante puertorriqueño. Eso le dio paso a la que es considerada como la canción urbana que alcanzó más éxito a nivel global, como lo es “Gasolina“, canción que fue cantada por Tito el Bambino, Trueno, Feid, Jowell y Randy.

El mexicano Reik hizo una acústica de “Ella me levantó” junto a la brasileña Luísa Sonza. Farruko se arrancó también con una versión lenta de “La despedida” con ese “Antes que te vayas, dame un beso/Sé que soñaré con tu regreso”, casi en reggae, más que reguetón, a la que se unieron Rawayana primero y Kapo después.

Eso era apenas el comienzo de una noche dedicada casi plenamente a todo el recorrido de uno de los personajes más admirados de toda la industria y Álex Zurdo, junto a Milly Quezada, también dijeron presente, para interpretar “ABCD“, otro sencillo del repertorio cristiano de Daddy.

Natalia Jiménez y Pablo Álborán cantaron una versión melódica de “De Vuelta Pa’ La Vuelta” y varios artistas más, entre ellos Elena Rose, subieron al escenario para honrar a Yankee, en una noche bastante especial para él.

Un final por todo lo alto

Para cerrar la espectacular noche dedicada a la trayectoria del “Big Boss”, se unieron el productor y pianista, Sergio George, además de los cantantes Oscar D´ León, Tito Nieves y Nathy Peluso, interpretando varios sencillos y cerrando con “Despacito“, la canción que originalmente canta Yankee con Luis Fonsi.

Fueron muchas las palabras de admiración, respeto y cariño que expresaron cada uno de los artistas que tuvieron la oportunidad, dejando ver más allá que el talento de Yankee, su humanidad, que le hizo ganar el cariño de toda la industria.

Uno de los que más se inspiró con su discurso fue J Balvin, leyendo una extensa carta que tuvo sus momentos de anécdotas, de diversión, pero sobre todo, de demostración de la ejemplar persona que es el reguetonero boricua, para cada uno de los cantantes de la música urbana.

Asimismo, Daddy Yankee se expresó con un discurso de alrededor de 15 minutos, donde abordó todo lo que pudo, incluyendo sus comienzos y lo duro que fue darle exposición y expansión al género urbano en aquellos tiempos. Asimismo, agradeció a sus padres y a los colegas que estuvieron con él desde sus inicios.

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