Derrumbe en Brooklyn: excavaciones y fallas estructurales, entre las hipótesis sobre la tragedia en Flatbush

El derrumbe parcial de un edificio de 3 pisos en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, abrió una investigación sobre las posibles causas de una tragedia que conmocionó a Nueva York. Las miradas están puestas en una construcción que se realizaba en el terreno contiguo, las excavaciones efectuadas durante los últimos meses y las condiciones estructurales del inmueble afectado.

Aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el colapso, especialistas en construcción consideran que la intervención del suelo junto a una estructura antigua pudo representar un riesgo para su estabilidad. Se trata de hipótesis que deberán contrastarse con los peritajes y los registros municipales.

La emergencia ocurrió el miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4 p.m. (ET), en el número 1321 de Flatbush Avenue. El edificio, de aproximadamente 96 años, albergaba un establecimiento comercial en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores.

De acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades, el saldo ascendió a 8 personas fallecidas y al menos 17 heridas. Los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los escombros para descartar la presencia de más víctimas.

Las excavaciones en el terreno vecino, bajo investigación

Según ABC 13, uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es la actividad que se desarrollaba en el lote situado junto al edificio derrumbado, en el 2625 de Bedford Avenue.

En ese terreno se habían realizado trabajos de demolición y construcción durante varios meses. Al momento del incidente, trabajadores se encontraban efectuando excavaciones en el lugar, según información proporcionada por funcionarios municipales.

La estructura de Flatbush Avenue terminó cayendo hacia el espacio abierto de la obra contigua. Esa circunstancia llevó a examinar si los movimientos de tierra pudieron modificar las condiciones de estabilidad del suelo o afectar los cimientos del inmueble.

El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) deberá establecer si las excavaciones contaban con las medidas de protección necesarias y si los sistemas utilizados para contener las paredes del terreno funcionaban correctamente.

¿Qué papel pudieron tener los muros de contención?

El especialista en seguridad de construcciones Glenn Corbett, profesor de John Jay College, explicó a ABC7 New York que excavar cerca de edificios antiguos siempre plantea interrogantes sobre la estabilidad de las estructuras cercanas.

Corbett, quien aclaró que no había participado en la investigación del inmueble de Flatbush, destacó la importancia de revisar los muros de contención y los apuntalamientos que se utilizan para sostener los laterales de una excavación.

Estos elementos cumplen una función fundamental: evitar que la tierra se desplace y comprometa las construcciones que se encuentran alrededor. Si el sistema de soporte presenta deficiencias en sus materiales, dimensiones o instalación, podría aumentar la vulnerabilidad de las estructuras próximas.

El especialista planteó interrogantes sobre la resistencia de los componentes utilizados, incluidos los paneles de madera y los posibles elementos de acero. La investigación tendrá que determinar si existió algún problema en estos mecanismos de protección, si hubo movimientos del terreno o si otro elemento desencadenó la caída.

Una obra con antecedentes de infracciones municipales

Otro aspecto que podría adquirir relevancia durante las investigaciones es el historial administrativo del proyecto de construcción ubicado en Bedford Avenue.

Los registros del Departamento de Edificios de Nueva York muestran que en abril se emitió una citación relacionada con trabajos realizados en el terreno vecino mientras existía una orden de paralización. Según la información divulgada por ABC7, esa infracción fue posteriormente resuelta.

Además, los planos del proyecto contemplaban un desarrollo de uso mixto, con espacios comerciales, servicios médicos y apartamentos residenciales. Las autoridades también revisan los permisos vinculados con la construcción, pues el proyecto contemplaba una ampliación de 3 a 9 pisos que todavía no había recibido aprobación, de acuerdo con los primeros reportes.

La antigüedad del edificio también será examinada

El inmueble de 1321 Flatbush Avenue tenía cerca de un siglo de antigüedad. Su edad es otro factor que los ingenieros deberán considerar, aunque no significa necesariamente que presentara daños estructurales antes del incidente.

Con el paso del tiempo, los materiales pueden deteriorarse, aparecer fisuras o producirse modificaciones que alteren la distribución de las cargas. También pueden existir reparaciones anteriores o condiciones que no resultan evidentes desde el exterior.

Por esa razón, los peritos tendrán que revisar los restos de la construcción, identificar el punto inicial del fallo y determinar si existían señales de deterioro previo.

Un dato relevante es que no existen infracciones municipales registradas en el edificio que colapsó. Esto no descarta posibles problemas estructurales, pero constituye un elemento que deberá incorporarse al análisis.

El Departamento de Edificios de Nueva York y las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del desplome y establecer si existieron incumplimientos de las normas de construcción.

Por ahora, ninguna de las hipótesis puede considerarse una explicación definitiva. La respuesta dependerá de los peritajes, los documentos de construcción y las evidencias recuperadas entre los escombros.

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