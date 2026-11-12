Walmart pone un límite a cuántos cupones idénticos puedes usar al día

Walmart acepta hasta cuatro cupones idénticos por hogar al día, salvo que el propio cupón indique otro límite. La regla se aplica a los cupones impresos de fabricantes que se usan en tiendas físicas y permite presentar descuentos distintos en una misma compra.

Qué significa el límite de cuatro cupones por hogar

Si tienes cinco cupones válidos de la misma promoción para el mismo detergente y quieres comprar cinco unidades, por regla general podrás aplicar el descuento a cuatro de ellas ese día.

Si el cupón establece un máximo de dos, deberás respetar ese tope.

Como el límite es por hogar y por día, dividir la compra en varios recibos no te permite usar más cupones idénticos.

El portal The US Sun destacó que Walmart no fija un máximo total de cupones distintos por transacción.

Por ejemplo, puedes presentar cuatro cupones idénticos para detergente y otros válidos para cereal o champú en el mismo pago, siempre que cumplas las condiciones de cada oferta.

La cadena solo acepta un cupón impreso de fabricante por artículo.

Cuándo pueden rechazar un cupón en la caja

Antes de comprar, comprueba que el artículo coincida con lo que indica el cupón, que sería la marca, el tamaño, la cantidad, el color o el sabor, según corresponda.

Walmart rechaza los cupones vencidos y los que no coinciden con el producto.

También considera inválidos los cupones fotocopiados, escaneados para reproducirlos, alterados, transferidos, comprados o vendidos.

La cadena no acepta cupones de fabricante presentados en la pantalla del teléfono.

Sí admite determinados cupones de fabricante obtenidos por internet e impresos en casa, siempre que estén vigentes y tengan un código de barras GS1 que el sistema pueda escanear y validar.

Los cupones de internet que prometen un artículo gratis sin exigir una compra quedan excluidos.

Qué pasa con las ofertas de ‘compra uno y llévate otro gratis’

Walmart no permite combinar dos cupones de fabricante de tipo BOGO –siglas en inglés de ‘compra uno y llévate otro gratis’– sobre el mismo par de productos para llevarte ambos sin pagar.

Si presentas un cupón válido de esa modalidad, debes comprar la unidad que exige la promoción para obtener la otra gratis.

Antes de hacer la compra, puedes revisar las condiciones impresas y consultar la política oficial de cupones de Walmart.

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