Walmart tendrá tres eventos de descuentos por Black Friday: estas son las fechas

Walmart comenzará sus rebajas navideñas el 12 de noviembre de 2026 con una venta anticipada de Black Friday. La cadena programó tres eventos hasta el 2 de diciembre, con horarios distintos para quienes compren por internet o en tienda.

Cuándo empiezan las ofertas en línea y en tiendas

La primera venta, del 12 al 15 de noviembre, comenzará el día 12 a las 12:01 a.m., hora del Este, en Walmart.com. En las tiendas, los descuentos arrancarán ese mismo día a las 6:00 a.m., hora local.

La segunda ronda irá del 23 al 29 de noviembre. Las rebajas estarán disponibles en Walmart.com desde las 12:01 a.m., hora del Este, del día 23.

Quienes prefieran comprar en persona tendrán que esperar hasta el viernes 27, cuando las ofertas comenzarán en tiendas a las 6:00 a.m., hora local.

El tercer evento, Cyber Monday, arrancará en Walmart.com a las 12:01 a.m., hora del Este, del 30 de noviembre y terminará el 2 de diciembre.

Qué podrán comprar primero los miembros de Walmart+

En las dos rondas de Black Friday, ciertas ofertas exclusivas de internet se reservarán para miembros de Walmart+ durante las primeras 24 horas, mientras haya existencias.

El acceso comenzará a las 12:01 a.m., hora del Este, del 12 y del 23 de noviembre, respectivamente. Si quedan unidades, estarán disponibles para todos a la misma hora del 13 y del 24.

Walmart también ofrece una membresía conjunta de Walmart+ y Sam’s Club Plus por $120 al año, con renovación automática.

Incluye un 2% en recompensas Sam’s Cash en compras elegibles dentro del club, antes de impuestos, con un tope de $750 por cada 12 meses.

Las entregas sin costo están sujetas a condiciones.

El pedido mínimo es de $35 para entregas programadas de Walmart y de $50 para entregas desde un Sam’s Club.

Los miembros de Walmart+ pueden elegir cada 90 días entre Peacock Premium y Paramount+ Essential, ambos con anuncios.

Regalos por menos de $20 y una campaña con los Muppets

Walmart anunció descuentos en miles de artículos, incluidos juguetes, ropa, productos de belleza y artículos para el hogar.

Su selección incluye miles de regalos por menos de $20, y 25 juguetes de su lista de destacados por menos de $25.

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