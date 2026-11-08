Amazon ofrece cena de Acción de Gracias de $25, más barata que la de Walmart de $35

Amazon puso a la venta una cena para Acción de Gracias por $25, una oferta que cuesta $10 menos que la canasta navideña de Walmart y puede ayudar a reducir el gasto de las compras para el jueves 26 de noviembre de 2026.

Sin embargo, Amazon no especifica para cuántas personas alcanza su paquete, mientras que Walmart anuncia alimentos para 10. Por eso, el precio más bajo no significa necesariamente el mayor ahorro para tu familia.

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La diferencia está en que Walmart permite calcular el costo individual: $3.50 por comensal. En el caso de Amazon, no es posible hacer una comparación por persona porque la compañía no informa cuántas porciones rinde su paquete.

Amazon ofrece una cena de Acción de Gracias por $25

El lunes 2 de noviembre, Amazon anunció su promoción de Amazon Grocery, que incluye un pavo congelado Butterball de 8 libras, además de ingredientes para preparar acompañamientos y postres.

El paquete contiene productos de marcas conocidas como Ocean Spray, Kraft, Stove Top, Campbell’s, McCormick, French’s y Nestlé Carnation, junto con alimentos de la marca propia de Amazon.

Entre los productos se encuentran papas, zanahorias, maíz, ejotes, mezcla para salsa de pavo, relleno, macarrones con queso, masa para pay y puré de calabaza. La oferta incluye los ingredientes para preparar una comida tradicional, pero no es una cena ya cocinada.

Jason Buechel, vicepresidente de Amazon Worldwide Grocery Stores y director ejecutivo de Whole Foods Market, señaló: “Amazon hace que sea aún más fácil para los clientes poner una comida deliciosa en la mesa”.

Walmart ofrece una canasta para 10 personas

La comparación con Walmart es importante: la compañía presentó el 28 de octubre su canasta Holiday Meal Basket por $35, diseñada para 10 personas. Incluye 26 artículos, entre ellos un pavo Butterball, ingredientes para relleno, puré de papas, guarniciones y pay de calabaza.

David Guggina, presidente y director ejecutivo de Walmart U.S., afirmó que su canasta permite llevar más alimentos a la mesa por $35 y facilita la organización de las compras navideñas.

Es decir, Amazon tiene el precio total más bajo, pero Walmart permite conocer el costo individual: $3.50 por persona. La comparación también depende de las cantidades y los productos incluidos en cada paquete.

¿A partir de cuándo está disponible la oferta de Amazon?

La promoción de Amazon está disponible a partir del 2 de noviembre y se mantendrá hasta el 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, o hasta agotar existencias.

La empresa informó que la oferta puede solicitarse en más de 2,300 ciudades y localidades de Estados Unidos donde está disponible su servicio de entrega de alimentos el mismo día.

Amazon anunció entrega gratuita el mismo día para pedidos de al menos $25. Si quieres recibir el paquete en tu domicilio, comprueba que el servicio esté disponible en tu código postal y que no se apliquen cargos adicionales, antes de comprar.

Puedes localizar la promoción en Amazon.com/ThanksgivingMeal o buscar “$25 Thanksgiving Meal” en la aplicación de Amazon.

Otros descuentos para ahorrar en la cena de Acción de Gracias

Amazon también anunció promociones adicionales para quienes prefieren comprar los ingredientes por separado.

Entre las ofertas anunciadas destacan:

Pavo congelado: desde 79 centavos por libra, del 1 al 26 de noviembre.

desde 79 centavos por libra, del 1 al 26 de noviembre. Pavo fresco: desde 99 centavos por libra, del 14 al 26 de noviembre.

desde 99 centavos por libra, del 14 al 26 de noviembre. Productos básicos de Acción de Gracias: artículos seleccionados por menos de $4, del 1 al 26 de noviembre.

artículos seleccionados por menos de $4, del 1 al 26 de noviembre. Aperitivos y productos para reuniones: 40% de descuento en artículos seleccionados, del 2 al 14 de noviembre.

40% de descuento en artículos seleccionados, del 2 al 14 de noviembre. Guarniciones preparadas: 40% de descuento en productos seleccionados, del 15 al 26 de noviembre.

La disponibilidad y los precios pueden variar según la tienda y la ubicación. También puedes comparar estas promociones con los productos de Walmart antes de decidir dónde realizar tus compras.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas de Acción de Gracias de Amazon y Walmart

¿Cuánto cuesta la cena de Acción de Gracias de Amazon?

El paquete cuesta $25 e incluye un pavo de 8 libras y los ingredientes para preparar acompañamientos y postres.

¿Para cuántas personas alcanza la oferta de Amazon?

Amazon no especifica cuántas personas pueden comer con el paquete de $25. La compañía anuncia un pavo de 8 libras y los ingredientes para preparar acompañamientos y postre.

¿Qué oferta es más barata, Amazon o Walmart?

Amazon tiene un precio total menor, de $25 frente a $35. Walmart, por su parte, anuncia una canasta para 10 personas, con un costo de $3.50 por comensal.

¿Hasta cuándo puedes comprar la cena de Amazon?

La promoción estará disponible hasta el 26 de noviembre de 2026, mientras haya existencias.

¿Amazon ofrece entrega gratuita?

Sí, la compañía anunció entrega gratuita el mismo día para pedidos de al menos $25 en las localidades donde está disponible el servicio.

Conclusión

La oferta de Amazon tiene un precio total menor, mientras que la canasta de Walmart permite conocer cuánto cuesta alimentar a cada invitado: $3.50 por persona. Antes de elegir, compara las cantidades, los productos incluidos y los cargos de entrega para saber cuál representa un ahorro real.

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