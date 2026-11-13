¿Es malo beber de golpe toda el agua de un día? Experta lo aclara

Aunque parece ser una solución rápida, beberse uno o dos litros de agua de golpe, para compensar y cumplir con la recomendación diaria, no es una buena idea para tu cuerpo.

La dietista registrada Lauren Manaker, educadora certificada en lactancia, entrenadora personal, oradora pública y portavoz de nutrición, explica que beber agua de golpe puede ayudar a recuperar parte de los líquidos que el cuerpo necesita, pero recomienda distribuir su consumo durante la jornada.

Y allí es donde apunta en un factor clave: La diferencia no está únicamente en cuánto se bebe, sino también en la velocidad con la que se ingiere.

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¿Qué ocurre cuando bebes mucha agua de una sola vez?

La especialista reconoce que tomar una cantidad considerable de agua de golpe no significa necesariamente que vaya a producirse un problema. “Beber agua de golpe permite que el cuerpo ingiera los líquidos que necesita”, explica.

Sin embargo, también advierte que no conviene convertir esta práctica en un hábito ni intentar compensar varias horas sin hidratarse tomando grandes cantidades en pocos minutos.

“Aunque es un riesgo poco frecuente, beber demasiada agua de golpe puede causar un desequilibrio de sodio en algunas personas, lo que podría provocar convulsiones y otros efectos negativos. Pero, insisto, esto es extremadamente raro”, señaló.

Este trastorno se conoce como hiponatremia y ocurre cuando la concentración de sodio en la sangre disminuye demasiado. El exceso de agua puede diluir este mineral, necesario para regular el equilibrio de líquidos y el funcionamiento de los nervios y los músculos.

De acuerdo con Cleveland Clinic, el riesgo aumenta cuando una persona consume volúmenes muy elevados de agua en un periodo corto. La institución aconseja evitar beber más de aproximadamente un litro por hora, aunque la cantidad que puede provocar una intoxicación por agua varía según cada organismo y sus condiciones de salud.

Las personas con problemas renales, hepáticos o cardíacos, así como quienes toman determinados medicamentos, pueden tener más dificultades para eliminar el exceso de líquido. Por eso, no existe una cantidad que sea segura para todos en cualquier circunstancia.

Es mejor repartir el consumo de agua?

El organismo pierde agua constantemente mediante la orina, el sudor y la respiración. Por eso, reponer los líquidos poco a poco ayuda a mantener el equilibrio durante el día, en lugar de concentrar todo el consumo en un momento.

“Lo ideal sería que todos bebiéramos agua de forma constante durante todo el día, pero lamentablemente, muchos no lo hacemos”, explica Manaker. “Esto se debe a que nuestro cuerpo pierde agua a lo largo del día. Por lo tanto, lo mejor es reponer esta pérdida bebiendo agua de forma constante”.

Una forma práctica de conseguirlo es tomar agua al levantarse, acompañar las comidas con alguna bebida y mantener una botella cerca durante las actividades cotidianas. También es importante aumentar el consumo cuando hace calor, se realiza ejercicio o se presentan episodios de fiebre, vómitos o diarrea.

No existe una cantidad universal que todos deban beber, pero las Academias Nacionales de Estados Unidos establecen como referencia una ingesta diaria de agua total de aproximadamente 3.7 litros para los hombres adultos y 2.7 litros para las mujeres adultas. Estas cifras incluyen el líquido de los alimentos y de todas las bebidas, no únicamente el agua potable.

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