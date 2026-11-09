El error diario que eleva tu presión arterial sin que lo notes: advierten médicos

El bajo consumo de potasio puede contribuir a que la presión arterial aumente gradualmente sin que te des cuenta. Esto se debe a que una de las funciones principales de este mineral es ayudar al organismo a mantener el equilibrio de líquidos y a regular la función de los vasos sanguíneos.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sitio web oficial recomienda aumentar la ingesta de potasio a través de los alimentos para reducir la presión arterial. También para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía coronaria en adultos.

En este sentido, una alimentación saludable cumple un rol fundamental en la salud cardiovascular. Por ejemplo, si además de tener una dieta que aporta poco potasio, al mismo tiempo contienen cantidades elevadas de sodio, el cuerpo tendrá mayor dificultad para controlar la presión.

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¿Por qué una alimentación baja en potasio puede elevar la presión arterial?

El potasio y el sodio trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células. Sin embargo, cuando la dieta aporta poco potasio, el organismo pierde parte de su capacidad para contrarrestar los efectos del sodio.

Los riñones desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que el potasio favorece la eliminación de sodio a través de la orina. Si su consumo es insuficiente, puede reducirse ese efecto y facilitar la retención de sodio y agua. Como consecuencia, aumenta el volumen de líquido circulante y puede elevarse la presión arterial.

Otro mecanismo tiene que ver con los vasos sanguíneos. El potasio contribuye a que las paredes de las arterias se relajen. Cuando no se obtiene en cantidades suficientes, puede perderse parte de ese efecto, lo que favorece una mayor resistencia al paso de la sangre.

¿Cómo aumentar la ingesta de potasio?

La OMS recomienda que los adultos consuman al menos 3,510 miligramos de potasio al día, preferiblemente mediante alimentos. La cantidad adecuada puede variar según las necesidades y condiciones de salud de cada persona.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH), algunos de los alimentos que aportan potasio son:

Frutas como albaricoques secos, ciruelas pasas, uvas pasas, zumo de naranja y plátanos

Verduras como la calabaza bellota, las patatas, las espinacas, los tomates y el brócoli

Lentejas, frijoles, soja y nueces

Leche y yogur

Carnes, aves y pescado

Una manera práctica de aumentar su presencia en la dieta es incluir una fruta en el desayuno, añadir verduras a las comidas principales y alternar las fuentes de proteína animal con legumbres. También conviene moderar los productos ultraprocesados, que suelen aportar bastante sodio y pocos alimentos naturalmente ricos en potasio.

Cabe destacar que una alimentación equilibrada puede ayudar a controlar la presión, pero no reemplaza las mediciones periódicas ni los tratamientos indicados por un médico. Como la hipertensión puede avanzar sin síntomas, revisar la presión arterial es fundamental para detectarla a tiempo.

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