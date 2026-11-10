Síntomas de diabetes que pueden aparecer mientras duermes: no los ignores

La diabetes puede desarrollarse lentamente con el tiempo y sin presentar síntomas evidentes. Sin embargo, algunas señales pudieran aparecer por las noches, incluso mientras duermes, como levantarse varias veces para ir al baño o despertar con una sed intensa. Son signos que no debes ignorar, sino evaluarlos con un profesional.

El organismo de una persona con diabetes no produce suficiente insulina o no consigue utilizarla adecuadamente. Como consecuencia, la glucosa se acumula en la sangre y, cuando permanece elevada, puede afectar los riñones, los nervios y otros órganos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluyen la micción frecuente (acción de orinar), la sed excesiva y el entumecimiento de las extremidades entre las señales que justifican consultar con un médico.

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4 síntomas al dormir que pueden estar relacionadas con la diabetes

1. Levantarse varias veces para orinar

La necesidad frecuente de ir al baño durante la noche se conoce como nicturia. Cuando la glucosa permanece elevada, los riñones trabajan para eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Este proceso arrastra más agua y aumenta la producción de líquido, lo que puede interrumpir el sueño.

2. Despertar con mucha sed

La pérdida de líquidos provocada por la micción frecuente puede causar deshidratación. Por eso, algunas personas experimentan sequedad en la boca y una necesidad persistente de beber agua, incluso durante la madrugada.

Aunque parezca normal, es una consecuencia del síntoma anterior. Si bien la deshidratación no está vinculada con la diabetes, es una situación que también debe conocer el médico.

3. Ardor, dolor u hormigueo en los pies

Estos síntomas pueden estar relacionados con la neuropatía diabética, una complicación causada por el daño que los niveles elevados de glucosa pueden producir en los nervios. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), las molestias suelen afectar los pies y las piernas y pueden empeorar durante la noche.

4. Ronquidos fuertes y pausas al respirar

Los episodios de apnea obstructiva del sueño interrumpen la respiración durante la noche. Esta condición tiene una asociación importante con la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina, aunque los ronquidos no significan necesariamente que una persona tenga diabetes.

¿Cuándo es conveniente consultar con un médico?

Si experimentas cualquiera de los signos anteriores: sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, hormigueo persistente en los pies o varios de estos síntomas al mismo tiempo, conviene solicitar una evaluación médica y someterte a una prueba de glucosa en la sangre.

Los profesionales pueden utilizar análisis como la hemoglobina A1c, que permite estimar el promedio de azúcar en sangre durante los últimos tres meses, o una prueba de glucosa en ayunas.

Incluso, no es necesario esperar a que aparezcan todas las señales para consultar con un profesional, especialmente si en tu familia hay antecedentes de diabetes.

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