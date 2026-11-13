A qué edad puedo experimentar la perimenopausia: más temprano de lo que crees

La perimenopausia es una transición natural en la que el cuerpo de las mujeres se prepara para entrar a la menopausia. Y, aunque muchas consideran que esta etapa se puede experimentar cerca de los 50 años, algunas lo pueden comenzar a vivir en la mitad de sus 30.

Esta transición hormonal podría modificar los ciclos menstruales, el sueño, el estado de ánimo y hasta la vida sexual. La ginecóloga y obstetra Suzanne Gilberg-Lenz explica que la falta de información sobre este tema hace que muchas mujeres no reconozcan lo que está ocurriendo en su cuerpo.

“Las pacientes estaban desconcertadas y preocupadas. Luego, resentidas o enojadas”, comenta la experta, según reseña la revista de salud theSkimm.

Lee también: Síntomas de diabetes que pueden aparecer mientras duermes: no los ignores

¿Qué es la perimenopausia y por qué puede comenzar antes de los 40?

Durante esta etapa, la actividad de los ovarios cambia y los niveles de estrógeno y progesterona comienzan a fluctuar. Como consecuencia, la menstruación puede dejar de presentarse con la regularidad habitual.

La menopausia, en cambio, se confirma cuando una mujer cumple 12 meses consecutivos sin menstruar, sin que exista otra causa que explique la ausencia del período. En Estados Unidos, la edad promedio para llegar a esta etapa se sitúa alrededor de los 51 o 52 años.

Algunas mujeres sienten los cambios antes

La edad de inicio varía según factores individuales, familiares y de salud. La genética puede influir, al igual que ciertos antecedentes médicos y tratamientos. Además, la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos reconoce que algunas mujeres comienzan a notar síntomas durante la segunda mitad de los 30.

Si los cambios menstruales aparecen antes de los 40 años, también es importante descartar la insuficiencia ovárica primaria, que según Mayo Clinic, es una condición en la que los ovarios dejan de funcionar normalmente antes de esa edad. No debe confundirse automáticamente con la perimenopausia.

Los síntomas que pueden advertir sobre la perimenopausia

Menstruaciones irregulares: los períodos pueden adelantarse, retrasarse, ser más abundantes o disminuir

Sofocos y sudores nocturnos: episodios repentinos de calor que pueden interrumpir el descanso

Problemas para dormir: dificultad para conciliar el sueño o despertares durante la noche

Cambios emocionales: ansiedad, irritabilidad y variaciones del estado de ánimo

Dificultad para concentrarse: algunas mujeres describen olvidos o sensación de niebla mental

Molestias vaginales y urinarias: sequedad, dolor durante las relaciones sexuales y mayor frecuencia de infecciones urinarias.

Cabe destacar que el envejecimiento y otros factores de salud influyen en estas variaciones, por lo que no todo aumento de peso debe atribuirse a las hormonas. Además, no todas las mujeres experimentan con la misma intensidad estos síntomas.

Te puede interesar:

· 5 productos congelados que no engordan: son perfectos para Navidad

· La rara enfermedad que provoca el Ozempic, según la FDA: podrías perder la visión

· ¿Te gusta el mate? Así debes limpiar la bombilla todos los días, por salud y calidad