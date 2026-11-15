Macy’s busca personal de limpieza en Manhattan, paga $22.44 por hora

Macy’s busca personal de limpieza de temporada para su tienda de Herald Square, en Manhattan. El puesto es de medio tiempo, no exige estudios formales y ofrece entre $17.25 y $22.44 por hora, según las condiciones del puesto, la ubicación y el horario.

Cuántas horas se trabajan y qué experiencia pide Macy’s

La tienda está en la calle 151 W. 34th St., Nueva York, NY 10001.

Macy’s indica que su personal de medio tiempo suele trabajar entre 12 y 24 horas semanales.

Las horas asignadas dependen de las necesidades de la tienda y de la disponibilidad de cada empleado.

El puesto requiere flexibilidad para cubrir turnos de día o de noche, así como fines de semana y días festivos.

Aunque no se exige un nivel de estudios, la convocatoria pide de uno a dos años de experiencia directa.

La empresa también busca personas puntuales, con asistencia confiable, que puedan comunicarse con clientes y compañeros, trabajar por su cuenta o en equipo y adaptarse cuando cambien las prioridades del turno.

Qué tareas incluye el trabajo de limpieza

La responsabilidad principal es mantener limpia la tienda todos los días.

Esto incluye asear los probadores, limpiar y reabastecer los baños, retirar basura de las cajas, oficinas y áreas comunes, quitar el polvo del piso de ventas a distintas alturas y dar mantenimiento a las alfombras y los pisos de loseta.

El puesto también puede incluir distribuir bolsas y cajas para la mercancía y ayudar a los clientes a llevar sus compras a la salida.

Macy’s pide mantener un trato cortés y profesional y cumplir las medidas de prevención de pérdidas.

La jornada requiere permanecer de pie o caminar durante periodos prolongados y levantar o mover con frecuencia objetos de hasta 50 libras.

Algunas tareas pueden exigir agacharse, arrodillarse, distinguir colores o subir escaleras de mano.

Entre los equipos de trabajo están la aspiradora, la escoba, el trapeador, la pulidora de alta velocidad y los carritos para trasladar materiales.

Qué beneficios ofrece Macy’s y cómo postularte

Entre los beneficios para el personal elegible, Macy’s ofrece descuentos en mercancía, un plan 401(k) con aportaciones de la empresa, opciones de seguro médico, dental, de la vista, de vida y de discapacidad, además de tiempo libre remunerado y ocho días festivos pagados.

La empresa también menciona posibles incentivos por desempeño, una revisión anual de mérito y un programa de asistencia al empleado con orientación en salud mental, asuntos legales y finanzas.

La elegibilidad depende de factores como la clasificación del puesto, la ubicación y la antigüedad, por lo que el paquete completo no está garantizado para un empleo de temporada.

Para postularte, abre la ficha oficial de Macy’s Careers y selecciona ‘Apply Now’.

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