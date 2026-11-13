Nueva York busca crupieres: cómo capacitarte gratis y cuánto cuesta una academia

Una nueva oportunidad laboral se abrió en Queens: Resorts World New York City lanzó juegos de mesa en vivo el 28 de abril de 2026 y contrató a 950 crupieres para operar blackjack, baccarat, ruleta y craps. Quienes buscan empleo pueden capacitarse gratuitamente en la escuela interna del casino, mientras una academia privada cobra aproximadamente $2,780 por nueve semanas de formación.

Para aspirar a una vacante, los interesados deben aprobar una evaluación básica de matemáticas, superar una verificación de antecedentes, obtener una licencia de la New York State Gaming Commission y pasar una audición práctica.

Resorts World amplía sus oportunidades de empleo en Queens

El casino, ubicado en South Ozone Park, abrió más de 240 mesas de juego en vivo, una expansión que generó más de 1,200 empleos. La empresa proyectó superar los 2,700 trabajadores para el verano de 2026.

Los puestos de crupier están sindicalizados y representan una alternativa laboral atractiva para personas que buscan cambiar de sector sin contar necesariamente con un título universitario.

Tony Hall, gerente de crupieres de Resorts World y profesor de Big Deal Casino Academy, explicó a Gothamist que el trabajo puede resultar menos exigente físicamente que otras ocupaciones manuales como cargar cajas, conducir camiones o limpiar escuelas.

¿Cuánto cuesta capacitarte como crupier?

En Nueva York existen dos opciones principales para aprender a trabajar en una mesa de casino:

Crédito: Cortesía

La escuela de Resorts World no cobra matrícula, pero exige asistencia durante todo el programa. La capacitación comprende dos semanas de introducción, cuatro de blackjack y cuatro de baccarat. Al terminar, los estudiantes deben superar una audición en vivo, con posibilidad de repetirla una vez.

Por su parte, Big Deal Casino Academy ofrece formación privada y está autorizada por el Departamento de Educación de Nueva York, según Gothamist.

La alternativa gratuita puede representar un ahorro de casi $2,800 frente a la academia privada, aunque ambas opciones requieren dedicación y no garantizan obtener un puesto de trabajo.

¿Qué necesitas para postularte?

No necesitas un diploma de secundaria para inscribirte en Big Deal Casino Academy, según Gothamist. Sin embargo, trabajar en un casino con licencia estatal implica cumplir otros requisitos, entre ellos:

Tener al menos 18 años y ser elegible para trabajar en Estados Unidos

y ser elegible para trabajar en Estados Unidos Aprobar una evaluación básica de matemáticas

Superar una verificación de antecedentes

Obtener y mantener una licencia de la New York State Gaming Commission

Aprobar una audición práctica para demostrar tus habilidades

La evaluación de antecedentes también puede considerar determinadas condenas, como fraude, perjurio y malversación, así como problemas financieros específicos, entre ellos obligaciones pendientes de manutención infantil o impuestos impagos.

Por eso, conviene verificar la elegibilidad para obtener una licencia antes de pagar una academia privada.

¿Qué juegos debes aprender?

Para trabajar como crupier necesitas dominar blackjack y al menos otro juego de mesa. Resorts World comienza la formación con blackjack y baccarat, aunque también busca trabajadores capacitados para manejar craps, una modalidad más compleja por sus múltiples apuestas y reglas.

Después de completar las 200 horas de formación, los estudiantes pueden presentarse a una audición para puestos de Dealer 1. Posteriormente, pueden ampliar sus conocimientos en ruleta, craps y Pai Gow Tiles.

Wendy Rubin, fundadora de Big Deal Casino Academy, explicó a Gothamist que Resorts World incluso contrató a profesores de su escuela para cubrir la demanda de personal.

¿Cuánto puedes ganar como crupier en Nueva York?

La expansión del casino elevó las expectativas salariales para los trabajadores de la industria. Reportes locales indicaron un promedio de $45 por hora, equivalente a unos $93,600 anuales, para muchos empleados de tiempo completo después de completar la capacitación.

Sin embargo, los ingresos reales dependen del puesto, la experiencia, los turnos y las propinas o incentivos aplicables.

Los trabajadores también pueden aspirar a puestos de supervisión y gerencia de mesa, que ofrecen posibilidades de mayores ingresos, aunque algunos cargos de supervisión dejan de estar cubiertos por el sindicato.

Cómo solicitar un cupo en Resorts World

Si quieres participar en la capacitación, puedes consultar las oportunidades laborales en el portal de empleos de Resorts World New York City.

El casino se encuentra en 110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, Queens. Puedes consultar la disponibilidad de próximas clases y completar el formulario de contacto de la empresa.

Antes de inscribirte, prepara tus documentos de identificación y empleo, repasa operaciones matemáticas básicas y confirma que puedes cumplir con las diez semanas de formación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre trabajo como crupier en Nueva York

¿Cuánto cuesta la escuela de crupieres en Nueva York?

La Dealer Training School de Resorts World es gratuita. Big Deal Casino Academy cobra aproximadamente $2,780 por nueve semanas de capacitación.

¿Necesito diploma de secundaria para ser crupier?

No es un requisito para inscribirte en Big Deal Casino Academy, según Gothamist. Sin embargo, debes cumplir las condiciones de edad, elegibilidad laboral y licencia estatal.

¿Cuánto dura la capacitación?

El programa gratuito de Resorts World dura diez semanas, con 20 horas semanales y 200 horas de formación.

¿Puedo trabajar si tengo antecedentes penales?

Depende del delito y de la evaluación de la Comisión de Juegos del estado. Algunas condenas pueden impedir la obtención de una licencia.

¿Dónde está Resorts World New York City?

Está ubicado en 110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, Queens, junto al Aqueduct Racetrack.

Conclusión

La expansión de los casinos en Nueva York abre una alternativa laboral para residentes que buscan cambiar de sector sin cursar una carrera universitaria. La capacitación gratuita de Resorts World reduce la barrera económica de entrada, aunque aprobar el curso no garantiza un empleo. Antes de inscribirte, verifica los requisitos de licencia, compara las academias y consulta las vacantes disponibles.

Sigue leyendo:

– Workforce1: cómo recibir ayuda gratuita para encontrar empleo en Nueva York

– Salarios de hogares de bajos ingresos suben 4.7% en EE.UU., pero el alivio tiene límites

– EE.UU. suma 165,000 empleos en octubre, pero los salarios crecen menos que los precios