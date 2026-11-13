Workforce1: cómo recibir ayuda gratuita para encontrar empleo en Nueva York

Los neoyorquinos que buscan trabajo pueden recibir orientación, capacitación y conexión con empleadores sin pagar un centavo a través de Workforce1, el sistema de centros de empleo del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York (SBS).

Desde el inicio de la administración Adams, los 18 centros de Workforce1 han atendido a más de 250,000 neoyorquinos y conectado a más de 81,000 personas con empleos, según SBS. Acudir puede marcar la diferencia para quien necesita actualizar su currículum, preparar una entrevista o acceder a formación en sectores con alta demanda.

Lo que Workforce1 ofrece gratis

Workforce1 no es una agencia de empleo que cobra por colocar candidatos. Es un servicio público que combina orientación individual, talleres, referidos a vacantes y acceso a capacitación gratuita:

Orientación profesional individual para identificar empleos compatibles con tu experiencia

Ayuda para crear o mejorar tu currículum y carta de presentación

y carta de presentación Preparación para entrevistas de trabajo

Referidos a vacantes y eventos de reclutamiento en la ciudad

Conexión con programas de capacitación en sectores en crecimiento

Asesoría financiera profesional gratuita en los centros

El programa también ofrece servicios especializados para veteranos y sus cónyuges, personas nacidas en el extranjero, jóvenes de 18 a 24 años fuera de la escuela o el empleo, y personas con antecedentes de justicia.

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Dónde encontrar un centro cerca de ti

Los centros están distribuidos en los cinco distritos, con ubicaciones en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Entre ellos figuran el Upper Manhattan Workforce1 Career Center, en 215 West 125th Street; el Queens Workforce1 Career Center, en 168-25 Jamaica Avenue; y el Brooklyn Workforce1 Career Center, en 9 Bond Street.

También existen centros especializados en industrias y transporte, salud y servicios para residentes del Bronx, Brooklyn y Queens. Puedes consultar la lista completa y los horarios en la página oficial de SBS antes de desplazarte.

La mayoría de las citas individuales se programan de lunes a viernes, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., aunque el horario puede variar según la sede. Si no puedes asistir en persona, el sistema virtual puede conectar contigo por internet o teléfono en un plazo de uno a dos días hábiles.

Cómo solicitar el servicio

Para comenzar, visita nyc.gov/getwork y completa el formulario de solicitud. También puedes llamar al 311, pedir “Workforce1” o enviar un correo a workforce1@sbs.nyc.gov y solicitar una cita presencial, virtual o telefónica. El programa está disponible para personas de 18 años o más que tengan autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Lleva información sobre tu experiencia laboral, educación, habilidades y disponibilidad. Si buscas capacitación, pregunta específicamente por programas relacionados con tu objetivo profesional y por posibles vales de formación.

El proceso es gratuito y no requiere una visita presencial obligatoria. Según la ciudad, “todos nuestros servicios son sin costo y no requieren visitas presenciales”.

No requiere pagar cuotas ni contratar asesores privados: está disponible en línea, por teléfono o en 18 centros distribuidos en los cinco distritos.

La capacitación puede abrir puertas

Además de ayudarte a conseguir un empleo, Workforce1 conecta a los candidatos con formación para adquirir habilidades en sectores en crecimiento. El programa entrena a residentes locales para desarrollar destrezas en campos con demanda y los conecta con empleadores que tienen vacantes.

Los centros también pueden ofrecer información sobre vales para pagar capacitación laboral. Según documentos previos de la ciudad, el sistema ha utilizado vales individuales de capacitación de hasta $3,800; pregunta en tu cita si esa opción sigue disponible para tu perfil.

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Para muchos inmigrantes y trabajadores que cambian de sector, esa formación puede ser la diferencia entre conseguir un empleo temporal y acceder a un puesto con mejores ingresos o beneficios. La clave es preguntar desde la primera cita qué programas están disponibles.

Servicios en español y apoyo para inmigrantes

Adicionalmente, Workforce1 ofrece atención en 25 idiomas además del inglés, así como interpretación telefónica si el personal no habla tu idioma preferido. Eso puede facilitar el acceso para hispanohablantes que necesitan orientación laboral sin enfrentar una barrera de idioma.

La ciudad también ofrece el programa Global Talent Pipeline en el centro de Washington Heights, para conectar a neoyorquinos nacidos en el extranjero con empleo y capacitación.

Si eres inmigrante, puedes preguntar si calificas para ese programa u otros servicios especializados. Aunque la elegibilidad general exige autorización legal para trabajar en EE. UU., los centros pueden orientarte sobre recursos disponibles según tu situación.

Resultados y alcance del programa

La ciudad informó que sus 18 centros de Workforce1 han atendido a más de 250,000 neoyorquinos con servicios de colocación laboral, capacitación, asesoría y talleres desde el inicio de la administración Adams, conectando a más de 81,000 personas con empleos.

En febrero de 2025, SBS informó que los centros habían atendido a más de 71,000 personas, incluidos más de 1,900 individuos con discapacidades, 3,200 veteranos y sus cónyuges, y 1,000 nuevos neoyorquinos a través del programa American Dream Works.

“Entre el compromiso de SBS con programas de capacitación transformadores y gratuitos, servicios expertos para conectar a los neoyorquinos con oportunidades profesionales en industrias de alto crecimiento y ayudar a las pequeñas empresas a contratar localmente, seguimos reduciendo el desempleo”, afirmó Dynishal Gross, comisionada de SBS.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa Workforce1 para trabajar en Nueva York

¿Workforce1 cobra por ayudar a encontrar empleo?

No. Todos los servicios, incluidos talleres, orientación, referidos laborales y acceso a capacitación, son gratuitos.

¿Quién puede usar Workforce1?

Pueden usarlo personas de 18 años o más que vivan en Nueva York y estén legalmente autorizadas para trabajar en Estados Unidos.

¿Cómo solicito una cita?

Puedes registrarte en nyc.gov/getwork, llamar al 311 y pedir “Workforce1”, o enviar un correo a workforce1@sbs.nyc.gov.

¿Ofrecen atención en español?

Sí. Los servicios están disponibles en 25 idiomas, además del inglés, y también se ofrece interpretación telefónica.

¿Puedo recibir capacitación gratuita?

Sí. Workforce1 conecta a los solicitantes con programas de capacitación y puede proporcionar información sobre vales o programas de capacitación para formación laboral.

¿Dónde están los centros?

Hay 18 centros en los cinco distritos de Nueva York. Puedes consultar direcciones y horarios en la página oficial de SBS.

Conclusión

Para quien busca trabajo en Nueva York, Workforce1 puede ser una alternativa gratuita frente a servicios privados de colocación laboral. La clave está en solicitar una cita temprano, llevar un currículum actualizado y preguntar por programas de capacitación que se ajusten a tu experiencia y objetivo profesional.

Para una persona que necesita ingresos, esa ayuda puede traducirse en una entrevista, una capacitación o un empleo antes de que termine el invierno.

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