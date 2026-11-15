MTA planea equipar trenes con cámaras de inteligencia artificial para detectar personas en las vías

Documentos publicados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) el mes pasado indican que la agencia quiere probar tecnología de inteligencia artificial capaz de detectar automáticamente personas u objetos en las vías delante de los tres del metro de la ciudad de Nueva York.

La MTA busca una compañía para instalar un sistema de cámaras en la parte de adelante de los vagones que alerte al operador sobre cualquier peligro en la vía. Dicha tecnología permitiría además detectar cualquier movimiento errático de los pasajeros en el borde de las plataformas del metro.

En los documentos de la MTA se observa que la agencia planea gastar entre $5 y $10 millones de dólares para probar la tecnología, y que de manera eventual quieren implementarla en toda su flota de trenes de metro.

La mencionada tecnología podría ayudar a prevenir muertes en el metro. Un empleado de vía de la agencia murió a inicios de año luego de ser arrollado por un tren, y decenas de personas han perdido la vida en los últimos años después de ser empujadas o arrojadas deliberadamente a las vías, informó Gothamist.

“Este proyecto forma parte del compromiso de la MTA de explorar tecnologías emergentes destinadas a reforzar la seguridad y mejorar la fiabilidad del servicio en todo el sistema de transporte público”, declaró el vocero de la MTA, Michael Cortez, en un comunicado.

Cuando se terminen las pruebas, la tecnología se retirará del tren mientras la MTA evalúa si se puede implementar en todo el sistema.

La agencia lleva años lidiando con el problema de seguridad en las vías. En el año 2021, la agencia de transporte creó un grupo de trabajo para evitar intrusiones en las vías, con el objetivo de analizar diferentes formas de prevenirlas. La MTA indicó que 68 personas murieron ese año al cruzar ilegalmente las vías del metro.

A instancias de la gobernadora Kathy Hochul, la agencia instaló barreras metálicas en tramos de andenes en más de 150 estaciones de metro.

En 2024, la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) anunció una subvención de $32 millones de dólares para ayudar a las agencias de transporte público a desarrollar tecnología que impida que las personas transiten por las vías del tren. Ese mismo año, detectives de la organización sin fines de lucro Transportation Research Board desarrollaron un sistema que utiliza inteligencia artificial para detectar personas en las vías.

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