Nueva York busca 35 trabajadores para reparar calles, no pide estudios ni experiencia

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York abrió 35 vacantes de temporada para reparar calles y carreteras. Los puestos pagan entre $26.42 y $34.14 por hora, son de tiempo completo y no exigen estudios formales, experiencia previa ni examen de servicio civil.

Las solicitudes se reciben hasta el 20 de noviembre de 2026.

Qué licencia necesitas para postularte

Debes contar con una licencia de conducir válida del estado de Nueva York al momento de la contratación y mantenerla vigente durante todo el empleo.

Si te contratan sin la licencia comercial requerida, tendrás 90 días desde la fecha de contratación para obtenerla.

La convocatoria establece la clase B y advierte que pueden aplicarse requisitos de edad para obtenerla.

El departamento dará preferencia a quienes ya tengan una licencia comercial de Nueva York de clase A o B.

También valorará las autorizaciones para transportar materiales peligrosos o manejar grúas.

Aunque no se exige examen de servicio civil, el puesto sí está sujeto a requisitos físicos, una evaluación médica y una prueba de detección de drogas antes de empezar.

También pueden realizarse pruebas aleatorias durante el empleo.

Qué harás y dónde te pueden asignar

Bajo la dirección de un supervisor, ayudarás a colocar y compactar asfalto caliente, reparar baches y limpiar las zonas de obra.

Las cuadrillas también cortan césped, reparan guardarraíles y cercas, y retiran escombros.

Otras tareas incluyen preparar y mantener herramientas, ayudar a operar equipos portátiles o remolcados y cargar y descargar materiales.

Cuando el clima impida pavimentar, podrías ayudar a retirar nieve.

El trabajo también puede incluir conducir vehículos de mantenimiento, limpiarlos, completar sus listas de verificación y dirigir el tráfico alrededor de obras grandes.

La jornada es de 40 horas semanales.

Aunque la oficina administrativa está en Queens, debes tener disponibilidad para trabajar en cualquiera de los cinco distritos y en turnos diurnos o nocturnos.

El Departamento de Transporte describe el puesto como un empleo de temporada de nueve meses que comienza en marzo y termina en diciembre, con posibilidad de un nombramiento permanente.

Por lo general, debes residir en la ciudad dentro de los 90 días posteriores al nombramiento.

Cómo solicitar uno de los 35 puestos

Entra a la convocatoria oficial de empleos de la ciudad y verifica que el número de vacante sea 806231.

El puesto aparece en inglés como ‘RRM – Seasonal Assistant City Highway Repairer’ y tiene el código 90692.

Agrega una copia de tu licencia de conducir de Nueva York como página adicional de tu currículum y carga ambos en un solo documento antes de que cierre la convocatoria el viernes 20 de noviembre.

Sigue leyendo:

– Nueva York busca crupieres: cómo capacitarte gratis y cuánto cuesta una academia

– Workforce1: cómo recibir ayuda gratuita para encontrar empleo en Nueva York

– Buscan cocinero para las oficinas de Duolingo en Manhattan, pagan $23 la hora