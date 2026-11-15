Persecución en una autopista de Brooklyn termina con un sospechoso de secuestro abatido por la policía

Un sujeto fue abatido por los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en la autopista Belt Park, dirección este, en el sur de Brooklyn, la noche del sábado, después de un supuesto secuestro en Coney Island y un enfrentamiento caótico en el tránsito vehicular de la autopista, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

En una rueda de prensa previa al tiroteo, el subjefe de la policía de Nueva York, Charles Minch, comandante del distrito de patrulla de Brooklyn Sur, junto con el inspector Paul Muoio, oficial ejecutivo de la División de Investigación de la Fuerza, explicaron que el hecho inició alrededor de las 7:19 de la noche con una llamada al 911 que reportaba un posible secuestro en la calle West 22nd y la avenida Surf en Coney Island.

Un hombre y una mujer llamaron al 911. El hombre indicó haber visto a una niña pataleando y gritando dentro de una camioneta blanca, mientras que la mujer dijo haberla oído gritar repetidamente: “¡Sueltenme!”. En tanto seguían hablando por teléfono con el 911, las personas vieron a agentes del NYPD en una patrulla y les hicieron señas para que detuvieran e informaran sobre el presunto secuestro.

Cuando los oficiales se acercaron a la furgoneta blanca, el conductor se subió a la acera y escapó a gran velocidad. Los funcionarios transmitieron la descripción de la furgoneta y el número de matrícula por las radios del departamento, informó Fox 5 NY.

El sujeto detrás del volante se topó rápidamente con un denso tránsito en la autopista Belt Parkway en dirección este, al sur de Brooklyn, donde los oficiales alcanzaron el vehículo. De acuerdo con las autoridades, los agentes se acercaron a la furgoneta y le dieron órdenes verbales al conductor para que saliera antes de romper la ventanilla del copiloto.

En ese instante, el conductor empezó a avanzar y a retroceder, embistiendo varias veces tanto patrullas como vehículos de civiles ocupados en la autopista. Los funcionarios trataron de detenerlo con gas pimienta y una pistola Taser, pero ninguno de esos métodos resultó efectivo, ya que siguió embistiendo los autos alrededor.

Los oficiales dispararon y hirieron al conductor. La policía lo sacó de la furgoneta, llamó a ambulancia y le practicó RCP hasta que llegaron los servicios de emergencia y lo llevaron al Centro Médico Luterano, donde fue declarado muerto. Los agentes vinculados fueron llevados al hospital de la zona para ser evaluados.

Secuestro en la furgoneta

Pese a que en un inicio se informó de un secuestro por medio de una llamada al 911, la policía señaló que los detectives encontraron a una mujer adulta dentro de la furgoneta blanca pocas horas después del tiroteo. La mujer en cuestión resultó ilesa.

De acuerdo con las autoridades, la mujer confirmó que había estado dentro de la furgoneta gritando y que salió del vehículo antes de que los agentes llegaran al sitio de los hechos en Coney Island.

Los detectives creen que los gritos se debieron a una pelea doméstica. La policía señaló que el conductor ya era buscado por un secuestro en octubre y por una agresión doméstica a inicios de noviembre contra la misma mujer.

El NYPD no ha dado a conocer el nombre del conductor a la espera de notificar a sus familiares, y los oficiales indicaron que todas las precisiones publicadas hasta ahora son preliminares y están sujetas a cambios.

Las autoridades no especificaron si alguno de los conductores o pasajeros de los vehículos civiles embestidos en la autopista resultó herido, ni cuántos agentes abrieron fuego.

Sigue leyendo:

• Reportan dos muertos tras el tiroteo en Washington D.C., incluido el sospechoso

• NYPD investiga un doble homicidio tras el hallazgo de dos personas atadas y ejecutadas en East Harlem

• NYC registra mínimos históricos de tiroteos y asesinatos en 2026, según el NYPD