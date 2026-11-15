¿Te divorciaste después de 10 años de matrimonio? Podrías cobrar el Seguro Social por el trabajo de tu ex

Si tu matrimonio duró al menos 10 años, podrías recibir un pago mensual del Seguro Social basado en el historial laboral de tu excónyuge. Por lo general, puedes solicitarlo desde los 62 años. Si tu ex falleció, se aplican otras reglas y podrías cobrar antes.

Quiénes califican si su excónyuge sigue con vida

Para solicitar el beneficio como excónyuge, debes tener al menos 62 años, no estar casado actualmente y haberte divorciado de alguien que tenga derecho a prestaciones de jubilación o discapacidad del Seguro Social.

Si te volviste a casar, por lo general no podrás cobrar por el historial laboral de tu ex mientras ese nuevo matrimonio siga vigente.

No siempre tienes que esperar a que tu excónyuge empiece a cobrar. Si han pasado al menos dos años desde el divorcio y tu ex ya cumple los requisitos para jubilarse, puedes presentar tu propia solicitud aunque esa persona todavía no haya pedido su jubilación.

Cuánto puedes cobrar si también tienes tu propia jubilación

Si tienes derecho a una jubilación por tu propio trabajo, el Seguro Social paga primero ese beneficio.

Si el monto que te corresponde como excónyuge es mayor, la agencia agrega la diferencia.

En total recibes el equivalente al beneficio más alto, sin sumar dos pagos completos.

El beneficio como excónyuge puede llegar al 50% del monto de jubilación que le corresponde a tu ex a su edad plena de jubilación.

Si lo solicitas antes de alcanzar tu propia edad plena, el pago puede ser menor.

Hay una excepción para quienes nacieron antes del 2 de enero de 1954.

Al alcanzar la edad plena de jubilación, pueden optar por cobrar solo el beneficio como excónyuge y aplazar su propia jubilación para que el pago mensual aumente, si corresponde.

Qué cambia si tu excónyuge fallece

Puedes calificar para un beneficio de sobreviviente desde los 60 años, o desde los 50 si tienes una discapacidad que cumple los requisitos.

Por lo general, el matrimonio debe haber durado al menos 10 años y tu prestación propia debe ser inferior al beneficio completo de sobreviviente.

Volverte a casar a partir de los 60 años, o de los 50 si tienes una discapacidad que califica, no necesariamente te impide cobrar.

Si cuidas a un hijo que tuvieron o adoptaron legalmente juntos, puedes calificar sin cumplir el mínimo de edad ni los 10 años de matrimonio, siempre que el menor tenga derecho a beneficios por el historial de tu ex y sea menor de 16 años o tenga una discapacidad que califique.

Por lo general, lo que cobra un excónyuge sobreviviente no reduce los pagos de otros familiares, aunque la agencia señala que puede haber una excepción cuando el beneficio se concede por cuidar a un hijo.

Para consultar los requisitos, visita la página de beneficios familiares del Seguro Social. Si quieres agendar una cita, informar de un fallecimiento o solicitar beneficios de sobreviviente, llama al 1-800-772-1213.

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