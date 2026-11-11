Qué pasa con los pagos del Seguro Social cuando fallece el beneficiario

Cuando una beneficiario del Seguro Social fallece, creer que los pagos serán reasignados automáticamente a un familiar directo es un grave error, ya que no se trata de una herencia. Sin embargo, existen opciones legales para reclamar ese dinero posteriormente.

El primer paso es que la Administración del Seguro Social (SSA) reciba la notificación del deceso, procediendo así a la suspensión de los depósitos mensuales. Pero ten calma, ese dinero no se ha perdido ni ahora pertenece exclusivamente al gobierno, sino que es parte del proceso para proteger el beneficio.

Mientras eso ocurre, es importante saber si, como cónyuge, hijo u otro familiar, puedes reclamar alguna cantidad pendiente y qué trámites debes realizar para recibirla. Sin embargo, también debes saber que el dinero no empieza a acumularse tras el fallecimiento.

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¿Cómo se notifica el fallecimiento al Seguro Social?

Generalmente, el director de la funeraria se encarga de informar el fallecimiento. Para ello, los familiares deben proporcionarle el número de Seguro Social de la persona.

Si la funeraria no realiza este trámite, un familiar puede comunicarse directamente con la agencia de alguna de estas maneras:

Llamar al 1-800-772-1213 y presionar la opción 7 para recibir atención en español.

Acudir a una oficina local del Seguro Social.

La SSA no acepta notificaciones de fallecimientos por correo electrónico ni mediante un formulario en línea. Para completar el reporte, puede solicitar información como el nombre, número de Seguro Social, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento de la persona.

Si el dinero correspondiente al mes del fallecimiento fue depositado directamente en una cuenta bancaria, los familiares deben comunicarse con la institución financiera para que devuelva el pago. Si recibieron un cheque en papel, no deben cobrarlo y deben gestionar su devolución.

Es importante no utilizar esos fondos, aunque estén disponibles en una cuenta compartida o hayan llegado después de la muerte del titular.

¿A quién le corresponde el dinero que quedó pendiente?

Existe una diferencia importante entre los pagos que corresponden a meses posteriores al fallecimiento y las cantidades que el Seguro Social ya debía al beneficiario antes de morir.

En determinadas circunstancias, la SSA puede entregar dinero pendiente a un familiar o al representante legal de la herencia. Por ejemplo, podría existir un pago aprobado que no llegó a cobrarse antes del fallecimiento o un reembolso de primas de Medicare.

Para determinar quién puede recibir ese dinero, la agencia establece un orden de prioridad:

El cónyuge sobreviviente que vivía en el mismo hogar que el fallecido o que tenía derecho a recibir beneficios bajo el mismo registro durante el mes de la muerte. Los hijos que tenían derecho a beneficios bajo ese mismo registro Los padres que cumplían esa misma condición El cónyuge, los hijos y los padres que no reunían los requisitos anteriores, siguiendo ese orden El representante legal de la herencia del fallecido

El procedimiento se realiza mediante el formulario SSA-1724, denominado Claim For Amounts Due In The Case Of Deceased Beneficiary. Este documento permite solicitar las cantidades que la agencia reconoce como pendientes de pago.

¿Y qué pasa con los pagos mensuales después del fallecimiento?

Aunque los beneficios personales del fallecido se suspenden, algunos familiares pueden solicitar los llamados beneficios para sobrevivientes. Se trata de pagos mensuales calculados a partir del historial de trabajo y las contribuciones al Seguro Social de la persona que murió.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

Cónyuge sobreviviente : puede calificar desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una incapacidad que cumple los requisitos de la SSA. También puede recibir beneficios a cualquier edad si cuida a un hijo del fallecido que sea menor de 16 años o tenga una incapacidad y reúna las condiciones correspondientes.

: puede calificar desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una incapacidad que cumple los requisitos de la SSA. También puede recibir beneficios a cualquier edad si cuida a un hijo del fallecido que sea menor de 16 años o tenga una incapacidad y reúna las condiciones correspondientes. Excónyuge : puede tener derecho si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple los demás requisitos establecidos por la agencia.

: puede tener derecho si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple los demás requisitos establecidos por la agencia. Hijos : pueden recibir beneficios si no están casados y tienen 17 años o menos, entre 18 y 19 años si estudian a tiempo completo en una escuela K-12, o cualquier edad si desarrollaron una incapacidad antes de cumplir los 22 años.

: pueden recibir beneficios si no están casados y tienen 17 años o menos, entre 18 y 19 años si estudian a tiempo completo en una escuela K-12, o cualquier edad si desarrollaron una incapacidad antes de cumplir los 22 años. Padres dependientes: pueden calificar a partir de los 62 años si dependían económicamente del hijo fallecido y cumplen los requisitos de la SSA.

Es importante aclarar que estos pagos no representan una transferencia automática de la jubilación del fallecido. Cada familiar debe cumplir las condiciones correspondientes y la cantidad que reciba dependerá de las reglas aplicables a su situación.

La SSA recomienda comunicarse directamente con la agencia para conocer los requisitos y comenzar la solicitud, ya que los beneficios para sobrevivientes no se solicitan mediante el procedimiento habitual de jubilación por internet.

Además de los posibles pagos mensuales al sobreviviente, la agencia contempla un pago único de $255 dólares, conocido como Lump-Sum Death Payment, que busca ofrecer una ayuda económica a determinados familiares tras la muerte de un beneficiario.

Esta solicitud debe presentarse dentro de los dos años posteriores al fallecimiento. Para iniciar el trámite, el familiar puede llamar al 1-800-772-1213 y presionar la opción 7 para español.

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