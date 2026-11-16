La ciudad de Nueva York ofrece becas para pagar cursos de capacitación laboral de menos de un año. La ayuda puede llegar a $5,000 para formarse como asistente médico clínico. También hay fondos para otros empleos, con un límite que depende del curso.

Qué puedes pagar con la beca y cuánto cubre

Las Becas Individuales de Capacitación, conocidas como ITG por sus siglas en inglés, pueden cubrir la matrícula, la inscripción, los exámenes y los libros.

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de Nueva York (SBS, por sus siglas en inglés) destina el apoyo a cursos para ocupaciones con demanda laboral.

Para que un curso pueda financiarse, debe aparecer como elegible en la Guía de Capacitación de NYC y ofrecerse en un centro autorizado.

Las clases que otorgan créditos universitarios quedan fuera del programa.

El tope de $5,000 corresponde a capacitación para asistentes médicos clínicos.

La escala municipal establece hasta $3,800 para cursos de auxiliar de enfermería certificado y para algunas ocupaciones tecnológicas, como soporte informático.

La capacitación para ciertas licencias de conducir comerciales puede recibir hasta $3,250. Para guardias de seguridad, el máximo es de $500 en cursos para puestos sin armas y de $800 en cursos para puestos armados.

Quiénes pueden solicitar el apoyo

Pueden iniciar el trámite las personas de 18 años o más que buscan empleo activamente. El programa también admite a personas que ya trabajan y cumplen el requisito de ingresos.

Los aspirantes deben tener un diploma de secundaria o su equivalente, como el GED, inscribirse en Workforce1 y estar disponibles para empezar a trabajar en cuanto termine la capacitación.

Cada curso puede exigir estudios o experiencia relacionados con la ocupación; el programa permite tomar en cuenta estudios y experiencia laboral adquiridos en otros países.

Cómo solicitar una beca de capacitación

El primer paso es contactar a un centro de empleo Workforce1 o completar el formulario de consulta que aparece en la página municipal de becas.

El proceso suele tomar de cuatro a seis semanas. Incluye una orientación, una prueba de habilidades, una solicitud en línea, una carta del centro que ofrece el curso y una entrevista con un asesor de empleo.

Presentar la solicitud no garantiza recibir la beca. Workforce1 evalúa los requisitos, las necesidades, las habilidades y la experiencia de cada candidato, así como sus posibilidades de terminar el curso y conseguir empleo en ese campo.

Si no puedes avanzar en alguna etapa, el centro puede orientarte hacia otros servicios de capacitación o búsqueda de empleo.

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