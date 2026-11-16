La Fiscalía de Manhattan ofrece una pasantía remunerada para estudiantes que dominen el inglés y el español. El empleo paga entre $17.50 y $18 por hora y se desarrollará durante la primavera de 2027. Las solicitudes se aceptan hasta el 4 de diciembre de 2026.

Quiénes pueden solicitar la pasantía

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen el tercer o cuarto año universitario, un posgrado u otro programa relacionado con idiomas.

La Fiscalía dará preferencia a quienes estudien traducción o interpretación.

El cargo exige estar matriculado en una institución acreditada y mantener la condición de estudiante durante el empleo.

Los aspirantes deben expresarse con soltura de forma oral y escrita en ambos idiomas, comprender sus contextos culturales y manejar expresiones coloquiales y modismos.

No es necesario conocer de antemano la terminología jurídica, presentar un examen de servicio civil ni residir en la ciudad de Nueva York.

Qué trabajo hará la persona seleccionada

La pasantía se realiza en la Unidad de Servicios Lingüísticos de la Fiscalía del Condado de Nueva York, que apoya la investigación y el procesamiento de casos penales.

Bajo supervisión, la persona seleccionada traducirá del inglés al español y del español al inglés, y revisará traducciones para comprobar su exactitud y ofrecer comentarios.

Entre los materiales figuran documentos legales, declaraciones personales, comunicados de prensa, formularios y cartas.

El trabajo también incluye escuchar grabaciones en español para evaluar su contenido, transcribirlas y traducirlas.

La persona seleccionada podrá interpretar en entrevistas presenciales, llamadas, videoconferencias y presentaciones comunitarias.

En las entrevistas se espera que actúe con madurez y tacto. Además, ayudará a tramitar solicitudes de servicios en español y a actualizar la base de datos de la unidad.

Horario y documentos para postularse

Hay una plaza disponible.

La pasantía se realizará del 22 de febrero al 30 de abril de 2027, dos días por semana, de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

La persona contratada debe comprometerse a completar todo el periodo. El lugar de trabajo es en la dirección 1 Hogan Place / 100 Centre Street, en Manhattan.

Para postularte, entra al portal oficial de empleos de la ciudad de Nueva York.

La vacante aparece como ‘Spanish Interpreter/Translator Intern’, con el número 806866.

Debes enviar tu currículum, una carta de presentación, un historial académico no oficial que demuestre tu inscripción actual y tres referencias profesionales.

Al final de la carta de presentación debes añadir las traducciones de los dos textos que figuran en la convocatoria: uno del inglés al español y otro del español al inglés.

La Fiscalía pide hacerlas sin consultar materiales de referencia.

Durante la entrevista, también se pedirá a los candidatos que hagan una interpretación consecutiva en un interrogatorio simulado. Es decir que deberán escuchar cada intervención y transmitirla en el otro idioma cuando la persona termine de hablar.

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