Nueva York busca trabajador de mantenimiento de viviendas públicas, paga $53,779 al año

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) busca a una persona para trabajar a tiempo completo en un complejo de viviendas públicas del Bronx. El empleo paga entre $38,291 y $53,779 al año y no exige estudios formales, experiencia previa ni examen.

Qué hará el trabajador de mantenimiento en el Bronx

La vacante pertenece al departamento de Administración de Propiedades del Bronx y tiene como lugar de trabajo el complejo Justice Sonia Sotomayor Houses.

La persona contratada conducirá vehículos del complejo, ayudará a recoger escombros y se encargará de recoger materiales y suministros necesarios para el mantenimiento.

El trabajo también incluye apoyar en la remoción de nieve durante emergencias y preparar los apartamentos cuando los residentes se muden.

El puesto es de nivel inicial y forma parte de la categoría de operaciones y mantenimiento de edificios.

Qué requisitos debes cumplir

Aunque no necesitas experiencia previa ni estudios formales, debes contar con una licencia de conducir válida y saber manejar vehículos de transmisión manual.

Este último requisito es importante porque conducir los vehículos del complejo forma parte de las tareas del puesto.

NYCHA anima a los residentes de sus complejos a postularse, pero no exige vivir en una vivienda pública ni establece un requisito de residencia para esta vacante.

La agencia dará preferencia, cuando corresponda, a los empleados que lleven al menos un año en su puesto y nivel actuales.

Qué beneficios ofrece NYCHA

La agencia ofrece varias opciones de cobertura médica, planes de compensación diferida que permiten reservar parte del sueldo para el futuro y una pensión de beneficio definido mediante el Sistema de Jubilación de Empleados de la Ciudad de Nueva York (NYCERS).

Los empleados que cumplan los requisitos también podrían acceder a programas federales de condonación de préstamos estudiantiles o a programas estatales de ayuda para pagarlos. El Departamento de Educación de Estados Unidos explica las condiciones de la condonación de préstamos por servicio público.

Cómo postularte antes del 18 de noviembre

Hay un solo puesto disponible.

El plazo para postularse termina el miércoles 18 de noviembre.

Para encontrarla, entra al portal oficial de empleos de la ciudad de Nueva York y busca el título en inglés ‘Caretaker X (HA)’ o el número de vacante 807974.

El código 90645 identifica el cargo de la función pública.

Antes de enviar la solicitud, comprueba que estás en la convocatoria para Justice Sonia Sotomayor Houses, en el Bronx.

Los $53,779 son el máximo del rango publicado. El mínimo anunciado para el puesto es de $38,291 al año.

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