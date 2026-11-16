Rescatan con vida a un gato tras el mortal derrumbe de un edificio en Brooklyn y se reúne con su dueña de 13 años

En medio de la devastación provocada por uno de los peores derrumbes residenciales ocurridos en la ciudad de Nueva York en los últimos 90 años, Zariah Coleman, de 13 años, tenía una angustia que superaba el impacto de haber perdido parte de su hogar.

Al regresar al apartamento de Brooklyn que compartía con su madre, descubrió que el colapso del edificio contiguo había arrancado una pared lateral entera, dejando su vivienda expuesta a la intemperie, pero su mayor temor era no encontrar a Isaac, su gato de apoyo emocional.

“Lo primero que pensé fue en mi gato”, expresó la adolescente entre lágrimas durante una rueda de prensa, cuyo video no tardó en volverse viral. Con la voz quebrada, Zariah explicó que temía que los equipos de emergencia no lo hubieran visto debido al pánico del animal: “Dijeron que entraron a la casa para intentar encontrarlo, pero no creo que realmente lo hayan hecho… se está escondiendo de ellos y creo que tiene miedo”.

El desastre había dejado ocho personas fallecidas y cerca de veinte heridas, obligando a las autoridades municipales y a las fuerzas del orden a acordonar estrictamente el perímetro por el riesgo estructural y las investigaciones en curso. Sin embargo, la súplica pública de Zariah movilizó de inmediato a Will Zweigart, director ejecutivo de Flatbush Cats, una organización local sin fines de lucro dedicada al rescate felino.

Zweigart acudió a la zona al día siguiente con la determinación de ayudar, aunque pronto comprobó que entrar al inmueble requeriría mucho más que buena voluntad. Durante dos días trabajó junto a funcionarios sensibilizados con el caso, entre ellos Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal del Alcalde, para tramitar los permisos de seguridad necesarios. “Tuvimos que pasar por más agencias municipales de las que puedo contar”, relató el rescatista.

Una búsqueda entre escalones cubiertos de escombros

La autorización oficial del Departamento de Edificios llegó finalmente el domingo. El propio primer subcomisionado e ingeniero de mayor rango de la agencia, Yegal Shamash, acompañó a Zweigart hasta la vivienda de la familia Coleman para supervisar la seguridad estructural durante el ingreso.

Equipado con casco, gafas protectoras, linternas, cebo, toallas, una trampa y un transportín, Zweigart subió por unos precarios escalones cubiertos de escombros hasta llegar al apartamento mutilado. Una vez adentro, revisó cada rincón posible sin éxito.

“Di tres vueltas a todo el lugar y no vi ningún gato”, recordó. “En todos los sitios habituales donde uno buscaría en un juego de escondite… Debajo del fregadero, debajo del sofá, en el baño, en los armarios, debajo de la ropa, ni rastro del gato”.

Ante el temor de tener que salir y darle una mala noticia a la adolescente que aguardaba en el exterior, decidió hacer una última inspección en la cocina. Fue entonces cuando volvió a abrir el armario situado debajo del fregadero y escuchó “un pequeño maullido”.

“Escuchar ese maullido fue un alivio, pero también algo aún más especial porque sabía que él sabía que estábamos allí y que íbamos a ayudarlo, aunque le asustara”, confesó Zweigart. “Es el sonido que más me ha gustado escuchar en mucho tiempo”.

Un rayo de esperanza que dio la vuelta al mundo

Sacar al felino de su escondite tomó paciencia. El equipo vació el gabinete y empujó suavemente al animal, que estaba visiblemente asustado, hasta lograr resguardarlo dentro del transportín. Aunque el operativo completo duró alrededor de media hora, Allie Taylor aseguró que en la espera junto a Zariah el tiempo “pareció una eternidad”.

El reencuentro quedó registrado en un video cargado de emoción. Apenas vio el transportín, Zariah sonrió entre el alivio y la ternura, acercó sus dedos a las rejillas para que su mascota la sintiera y le habló con dulzura mientras Isaac respondía con maullidos continuos: “¡Isaac! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Hola! Ay, se ve tan estresado… ¡Isaac, no pasa nada!”.

Para Taylor, reunirlos significó mucho más que rescatar a una mascota, ya que Isaac es un animal de apoyo emocional certificado. “Ver el inmenso alivio que sienten Zariah y su madre fue realmente conmovedor. Es sumamente importante que tengan a su mascota durante una de las experiencias más traumáticas de sus vidas”, subrayó la funcionaria.

Tras el rescate, Isaac fue trasladado a la clínica de Flatbush Cats para recibir evaluación veterinaria durante la noche del domingo. Mientras tanto, la historia trascendió las fronteras de Nueva York y conmovió a usuarios de lugares tan lejanos como Australia, quienes escribieron durante horas para preguntar por el desenlace. “Creo que internet buscaba un pequeño rayo de esperanza”, resumió Zweigart.

While the cleanup and investigation continues following last week’s tragic building collapse in Brooklyn, a family was reunited thanks to the efforts of DOB, the Mayor’s Office of Animal Welfare, and a member of the non-profit Flatbush Cats. pic.twitter.com/JDGTqWqxLF — Department of Buildings (@NYC_Buildings) November 16, 2026

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