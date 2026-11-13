Derrumbe en Brooklyn: edificio tenía 98 violaciones y el dueño enfrentó cargos por negligencia

La investigación sobre el derrumbe de un edificio de 3 pisos en Flatbush Avenue, Brooklyn, comienza a revelar un historial de problemas que podría resultar determinante para esclarecer la tragedia. Mientras las autoridades intentan establecer qué provocó el colapso, los registros municipales muestran que la propiedad acumulaba 98 violaciones de vivienda pendientes, algunas relacionadas con deficiencias que comprometían las condiciones de habitabilidad.

El inmueble, ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, quedó reducido a escombros el pasado miércoles. Ahora, el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) examina tanto las condiciones de la estructura como las actividades de construcción y excavación que se desarrollaban en el terreno contiguo.

Por el momento, las autoridades no han establecido una causa definitiva. Sin embargo, el historial del edificio y los antecedentes de las obras vecinas forman parte de una investigación que busca determinar si existieron fallas de mantenimiento, incumplimientos de seguridad o posibles responsabilidades de particulares y empresas.

El edificio acumulaba 98 violaciones antes del derrumbe

De acuerdo con CBS News, los registros del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) muestran que la propiedad tenía 98 infracciones abiertas antes del colapso. Los señalamientos incluían problemas de plagas, filtraciones y otras deficiencias relacionadas con el mantenimiento del inmueble.

El edificio pertenecía a Isolag Realty Corporation, empresa cuyo agente registrado es Olufemi Falade. Su nombre también aparece vinculado a antecedentes de incumplimientos relacionados con el mantenimiento de propiedades residenciales en Nueva York.

El defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, señaló que su oficina también está investigando las denuncias y los antecedentes relacionados con el propietario. Según explicó, Falade pudo haber figurado en alguna de las ediciones recientes de la lista de los peores propietarios de Nueva York, conocida como Worst Landlord Watchlist.

No se trata de un antecedente menor. En 2006, CBS News New York informó que las autoridades municipales llevaron a Falade ante los tribunales por negarse a corregir problemas detectados en sus edificios. Un juez lo declaró en desacato civil y le impuso una condena de 12 días de cárcel.

Estos antecedentes vuelven a colocar bajo escrutinio la supervisión de los propietarios que acumulan infracciones durante años. No obstante, las violaciones registradas en 1321 Flatbush Avenue no demuestran por sí solas que las condiciones del inmueble provocaran el derrumbe. Esa relación deberá establecerse mediante las investigaciones técnicas correspondientes.

Las obras del terreno vecino también están bajo investigación

Otra línea de investigación apunta al proyecto de construcción situado junto al edificio derrumbado. En marzo de 2026, inspectores municipales ordenaron detener los trabajos de demolición en ese terreno debido a la falta de protección superior, como estructuras temporales o redes de seguridad, para resguardar las propiedades cercanas.

De acuerdo con los registros del Departamento de Edificios, el contratista continuó con los trabajos pese a la orden de suspensión. Por ese motivo, la ciudad emitió una infracción en abril.

Un portavoz del DOB explicó que las deficiencias señaladas fueron corregidas y que la orden de detener los trabajos se retiró en mayo.

La empresa contratista, por su parte, declaró que sus labores de demolición se realizaron meses antes del desastre y que no participó en los trabajos de excavación que se desarrollaban el miércoles, cuando ocurrió el colapso.

Esta distinción será importante para determinar qué compañías intervinieron en cada etapa del proyecto y qué responsabilidades correspondían a cada una. Los investigadores deberán reconstruir la secuencia de las obras y establecer si alguna actividad afectó la estabilidad del edificio residencial.

Nueva York inspeccionará otros 100 sitios de construcción

La investigación ya tiene repercusiones más allá de Flatbush. El alcalde Zohran Mamdani informó que su administración identificó 5 entidades empresariales vinculadas con el proyecto de construcción vecino. Según explicó, esas compañías tienen conexiones con aproximadamente 100 sitios adicionales en distintos puntos de Nueva York.

Por ello, el Departamento de Edificios inició una serie de inspecciones preventivas para detectar posibles riesgos en esas propiedades. El objetivo es comprobar que las obras cumplan con las normas de seguridad y evitar que otras estructuras puedan quedar expuestas a situaciones similares.

Además, los registros de zonificación muestran que los desarrolladores tienen planes para levantar un edificio residencial de 9 pisos en el terreno vecino. Sin embargo, la ciudad indicó que, hasta el momento, únicamente había aprobado un proyecto de tres niveles.

El comisionado del DOB, Ahmed Tigani, aseguró que las autoridades revisarán fotografías, videos y cualquier información que puedan aportar personas que hayan presenciado situaciones relevantes en el lugar.

Mamdani también prometió que la ciudad exigirá responsabilidades si se demuestra que alguna persona o empresa tuvo participación en lo ocurrido.

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