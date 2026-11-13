Derrumbe en Brooklyn: cómo donar y ayudar a las familias afectadas en Flatbush

La ciudad de Nueva York habilitó diferentes mecanismos para recibir donaciones y canalizar ayuda a las familias afectadas por el derrumbe de un edificio en Flatbush Avenue, Brooklyn, una tragedia que dejó 8 personas fallecidas y 18 heridas. La iniciativa busca movilizar recursos para quienes perdieron a sus seres queridos, sufrieron las consecuencias del colapso o tuvieron que abandonar sus viviendas tras el incidente.

La respuesta de las autoridades municipales contempla tanto aportaciones económicas como la recolección de artículos de primera necesidad. De esta manera, los residentes de Nueva York y otras personas interesadas en colaborar pueden contribuir a cubrir algunas de las necesidades más inmediatas de los damnificados, mientras avanzan las labores de atención y recuperación en el vecindario.

El fondo de donaciones fue habilitado a través del Mayor’s Fund to Advance New York City, una organización que trabaja con la oficina del alcalde para canalizar contribuciones privadas destinadas a distintas necesidades de la ciudad, incluidas las emergencias que afectan a sus comunidades.

Cómo donar dinero para ayudar a las víctimas del derrumbe en Brooklyn

Una de las alternativas disponibles para quienes desean colaborar es realizar una aportación económica por internet. El procedimiento se encuentra habilitado en la página oficial del Mayor’s Fund to Advance New York City y permite hacer donativos sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Para completar la operación, los interesados deben ingresar a nyc.gov/site/fund/index.page y localizar el menú desplegable de opciones. Allí deberán seleccionar Emergency Relief Fund, correspondiente al Fondo de Ayuda de Emergencia.

Posteriormente, la plataforma permite elegir una contribución a partir de $25 dólares o introducir una cantidad diferente, de acuerdo con las posibilidades de cada persona. El pago puede completarse mediante PayPal o utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Este mecanismo facilita la participación de quienes viven fuera de Brooklyn e incluso de otras ciudades, pero desean expresar su solidaridad con las familias afectadas. No obstante, es importante ingresar directamente al portal oficial para evitar páginas no verificadas o solicitudes de dinero que aprovechen la emergencia.

Dónde entregar donaciones en Brooklyn

Además de las contribuciones económicas, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, difundió una lista de establecimientos y oficinas habilitados para recibir artículos destinados a las personas afectadas.

Los centros de acopio se encuentran distribuidos en diferentes puntos del distrito, con el propósito de facilitar las entregas a los vecinos y a quienes desean colaborar desde otras zonas de Nueva York.

Estos son los lugares habilitados y sus respectivos horarios:

Brooklyn Borough Hall

209 Joralemon Street, con entrada por Adams Street, Brooklyn, NY 11201

Horario: lunes a viernes, de 9 a 16 horas

Oficina de la concejal Farah Louis

2253 Nostrand Avenue, Brooklyn, NY 11210.

Horario: lunes a viernes, de 10 a 16 horas

D.R.U.M.

1468 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210.

Horario: lunes a viernes, de 11 a 17 horas

Flatbush YMCA

1401 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210.

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas; sábados y domingos, de 8:30 a 15:30 horas

Entre los productos que se solicitan figuran artículos nuevos de higiene personal, pañales, toallitas húmedas para bebés y tarjetas de regalo. Estas últimas pueden ofrecer cierta flexibilidad a las familias para adquirir alimentos, productos de limpieza u otros artículos indispensables, de acuerdo con sus circunstancias.

Antes de acudir a cualquiera de los puntos de recepción, conviene revisar los horarios y las indicaciones de cada establecimiento para facilitar la entrega y evitar traslados innecesarios.

Flatbush YMCA también funciona como centro de acogida

La YMCA de Flatbush no solamente participa en la recepción de donaciones. Sus instalaciones también fueron habilitadas como centro de acogida para las familias que necesitan un espacio temporal donde permanecer después del derrumbe.

El establecimiento está ubicado en 1401 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11210, y ofrece atención de 9 a 18 horas. Esta alternativa busca proporcionar un punto de apoyo a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas y necesitan orientación o asistencia inmediata.

Por otra parte, la Cruz Roja Americana, sección Nueva York, mantiene disponible su línea de asistencia de emergencia en el 877-733-2767. A través de este número, las personas pueden solicitar información sobre refugio temporal, ayuda financiera, servicios de salud y acompañamiento relacionado con la salud mental.

Cómo reportar a una persona desaparecida tras el derrumbe

Las autoridades municipales también solicitaron la colaboración de los residentes para localizar a personas que podrían haber estado dentro del edificio cuando ocurrió el colapso y de quienes todavía no se tiene información.

Si algún familiar, amigo o conocido no ha podido ser localizado y existe la posibilidad de que se encontrara en el inmueble, es importante comunicarlo a los servicios de la ciudad.

Quienes se encuentren dentro de Nueva York pueden llamar al 311, la línea de atención ciudadana, para proporcionar información relacionada con personas posiblemente afectadas por el derrumbe.

En cambio, quienes estén fuera de la ciudad pueden comunicarse al (212) 639-9675 para informar que no han logrado establecer contacto con algún familiar o conocido que podría estar vinculado con el incidente.

La colaboración ciudadana puede resultar fundamental para orientar las tareas de localización y ayudar a las autoridades a reunir información sobre quienes todavía no han podido ser contactados.

Mientras Brooklyn enfrenta las consecuencias de una de sus emergencias más dolorosas, las iniciativas de donación, los centros de acogida y las líneas de asistencia representan distintas vías para acompañar a las familias. Cada aportación, desde un artículo de primera necesidad hasta una contribución económica, puede convertirse en un respaldo concreto para quienes necesitan reconstruir su vida después de la tragedia.

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