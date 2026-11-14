Crece polémica tras derrumbe en Brooklyn y críticas de ingenieros a los planos aprobados por Nueva York

Una verificación de los registros de construcción, los planes de excavación aprobados por la ciudad de Nueva York en el sitio donde se derrumbó el edificio de apartamentos fatal el miércoles en Brooklyn, no exigía que los equipos de construcción instalaran refuerzos adicionales para sostener la estructura adyacente.

En vez de eso, los planos contemplaban excavar el suelo en un ángulo de 45 grados, alejándose de los cimientos del edificio de apartamentos de tres pisos, hasta una profundidad de alrededor de 15 pies. De acuerdo con los planos, todos los demás edificios que rodearan el perímetro de la obra debían contar con contrafuertes de acero de refuerzo, conocidos como puntuales.

El derrumbe en cuestión provocó la muerte de ocho personas y dejó 18 heridos. De acuerdo con los registros municipales, el equipo de construcción responsable del proyecto había ignorado con anterioridad una orden de paralización de las obras a inicios de año. La ausencia de apuntalamiento plantea más dudas sobre la seguridad de la construcción.

Al menos tres ingenieros estructurales que revisaron los documentos de ingeniería, conocidos como planos de “soporte para excavaciones”, explicaron que están sorprendidos de que el departamento de edificios dio luz verde a las medidas sin el soporte estructural adicional, que puede ayudar a evitar que los edificios contiguos se derrumben cuando se hacen trabajos de excavación.

“Eso es una receta para el desastre”, manifestó Abi Agheyere, ingeniero estructural y profesor de la Universidad de Drexel. “Es imprescindible contar con apuntalamiento”.

Agheyere aseveró que se debería haber tomado una precaución adicional debido a la antigüedad del edificio de 94, que se asienta sobre cimientos de escombros. Un plano anterior a la construcción, elaborado por la compañía de ingeniería Quiver League y presentado al Departamento de Edificios, también describía la fachada del edificio contiguo a la obra como en “mal estado y con grietas visibles”.

El informe de Quiver indica que sus inspectores carecían de información detallada sobre los cimientos del edificio de apartamentos y otras características estructurales, y que solo pudieron evaluar el edificio desde la acera y otras propiedades cercanas, informó Gothamist.

El expresidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Nueva York, Chris Cerino, indicó que habría esperado ver refuerzos adicionales en los planos, o “apuntalamientos”, para sostener los cimientos del edificio de apartamentos derrumbado.

“Habría previsto un detalle diferente en ese lado del terreno”, explicó Cerino en un mensaje de texto tras revisar los planos.

Andrew Rudansky, vocero del Departamento de Edificios, aseguró que la estrategia de soporte descrita en los planos aprobados es una “práctica estándar del sector” y que diseños de excavación parecidos se han llevado a cabo de manera segura en otros sitios de trabajo de la ciudad.

Asimismo, Rudansky afirmó que el ingeniero del proyecto —en este caso, Jieming Wang de LMW Engineering— es el responsable de asegurarse de que los planos sean seguros para la construcción antes de presentarlos al departamento de edificación.

“Tras la confirmación por parte del ingeniero profesional de diseño, los planos pasan por un examen completo en el Departamento de Edificios (DOB)”, dijo.

El representante del Departamento de Edificios aseveró que el departamento completó el examen exhaustivo y determinó que los diseños cumplían con los requisitos municipales. Agrego que los detectives están haciendo revisiones adicionales, con especial atención al informe geotécnico del proyecto; evalúo el suelo y la roca en el sitio de construcción antes de que empezaran las excavaciones.

Michael Karantinidis, ingeniero que elaboró ​​el informe de International Geotechnical/Structural Laboratories Inc., no respondió de inmediato al mensaje dejado en su oficina.

Por su lado, Rudansky no especificó qué se suponía que debía sostener el edificio que se derrumbó entre la excavación y el vertido de los nuevos cimientos en la obra.

Wang presentó los planos de excavación para su aprobación en diciembre de 2025. En ese momento, el dueño del inmueble localizado en 2625 Bedford Ave., una sociedad de responsabilidad limitada vinculada a Robert Fischman y Judy Swimer, tenía planeado construir un edificio de apartamentos de tres plantas en el solar. Después, en septiembre, el equipo de desarrollo presentó un nuevo plan para construir un complejo de nuevas plantas, pero el Departamento de Edificios todavía no había aprobado la propuesta revisada.

Los registros de construcción señalan que el inspector especial MD Islam fue contratado para supervisar la excavación. Los registros actualizados el jueves apuntan a que Islam pidió retirarse del proyecto tras derrumbarse el edificio. Tampoco respondió a solicitudes de comentarios.

Posterior al siniestro, el Departamento de Edificios de la ciudad emitió una orden de paralización total de las obras. Un comentario en su portal en línea atribuyó el derrumbe a “operaciones de construcción inseguras”. La agencia eliminó el comentario poco después, informó Crain’s el jueves.

El Departamento de Edificios se encuentra investigando la causa del derrumbe de la mano con el Departamento de Investigación de la ciudad y la Fiscalía del Distrito de Brooklyn.

La ciudad también está realizando inspecciones exhaustivas en obras de construcción en toda la ciudad donde los mismos contratistas han realizado trabajos. El viernes, el alcalde Zohran Mamdani declaró que la investigación se había ampliado a 160 propiedades que implican a seis entidades diferentes.

Sigue leyendo:

• Derrumbe en Brooklyn: edificio tenía 98 violaciones y el dueño enfrentó cargos por negligencia

• Derrumbe en Brooklyn: cómo donar y ayudar a las familias afectadas en Flatbush

• Víctimas del derrumbe en Brooklyn eran inmigrantes latinos