Si no pudiste certificar una semana de desempleo durante el cierre temporal del sistema de Nueva York, ya puedes hacerlo en el portal renovado. El Departamento de Trabajo estatal también reanudó la recepción de solicitudes nuevas.

Cómo reclamar los pagos que quedaron pendientes

Entra al portal de desempleo del Departamento de Trabajo de Nueva York.

Si ya tienes una cuenta de NY.gov, usa el mismo nombre de usuario y contraseña. El estado trasladó las cuentas existentes al nuevo sistema, así que no necesitas crear otra.

Si ya tenías una solicitud, certifica las semanas que no pudiste reportar durante el cierre.

Certificar es enviar la declaración semanal que el estado usa para determinar si te corresponde el pago de esa semana.

Si lo que quedó pendiente fue tu solicitud inicial, preséntala en el portal.

El Departamento de Trabajo indica que debes completar el trámite que corresponda para recibir los pagos que se te adeuden y evitar más retrasos.

Qué debes reportar al certificar cada semana

Para mantener la elegibilidad, el Departamento de Trabajo indica que los solicitantes deben completar y registrar al menos tres actividades de búsqueda de empleo por semana.

El portal ahora pide que ingreses esas actividades cada vez que certificas.

Ten a mano el registro de la semana que vas a reclamar, si omites ese paso, el sistema no procesará el pago correspondiente.

Cuándo reabrió el sistema y qué cambió

La actualización comenzó el lunes 2 de noviembre a las 5:00 p.m.

Durante el cierre quedaron suspendidos los servicios de desempleo por internet y por teléfono, lo que retrasó pagos.

La reapertura gradual comenzó el jueves 12 de noviembre.

Para el viernes 13, cuando el departamento envió avisos por texto y correo electrónico, más de 50,000 solicitantes ya habían certificado sus beneficios.

La mayoría de los usuarios puede presentar solicitudes, certificar semanas y subir documentos desde un teléfono o una tableta.

El portal permite consultar el estado de una solicitud en cualquier momento, avisa cuando falta información y es compatible con lectores de pantalla.

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