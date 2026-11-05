Las vacantes en EE.UU. aumentan en 333,000 durante septiembre y abren opciones de empleo

Las empresas de Estados Unidos aumentaron sus vacantes durante septiembre y dieron una señal alentadora para quienes buscan trabajo. El país registró 7,523 millones de puestos disponibles, un incremento de 333,000 respecto a agosto, mientras las contrataciones crecieron y los despidos disminuyeron, según el Departamento de Trabajo (DOL).

El repunte podría ampliar las oportunidades laborales, aunque todavía no representa una recuperación sostenida del mercado de empleo.

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El dato es una noticia muy favorable, después de varios meses de contrataciones lentas. Para quienes llevan semanas enviando solicitudes sin recibir respuesta, el aumento es una señal positiva, aunque no garantiza que conseguir trabajo sea más fácil de inmediato.

Estados Unidos registra 7.5 millones de puestos disponibles

El informe de vacantes y rotación laboral JOLTS, publicado este martes 3 de noviembre de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), contabilizó 7,523 millones de puestos sin cubrir al cierre de septiembre. En agosto se habían registrado 7,190 millones, después de una revisión al alza.

Las vacantes superaron nuevamente el número de personas desempleadas. Sin embargo, debes distinguir entre puestos disponibles y contrataciones: el primer indicador cuenta las posiciones que las empresas buscan cubrir al último día del mes; el segundo mide las incorporaciones realizadas durante septiembre.

La BLS describió el nivel general de vacantes como poco cambiado en términos estadísticos, aunque el aumento mensual fue de 333,000 puestos.

Más contrataciones y menos despidos durante septiembre

Las empresas realizaron 5,402 millones de contrataciones durante septiembre, frente a 5,271 millones en agosto. La tasa de contratación subió de 3.3% a 3.4%, de acuerdo con el reporte oficial.

Los despidos y las separaciones involuntarias bajaron a 1,641 millones, una reducción de 127,000 respecto al mes anterior. Fue el nivel más bajo desde marzo de 2025, según Reuters.

Las renuncias también aumentaron: 3,365 millones de trabajadores dejaron voluntariamente sus puestos, frente a 3,044 millones en agosto. Este movimiento puede reflejar mayor disposición a cambiar de empleo, aunque no significa que esas personas hayan encontrado una mejor oportunidad.

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Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, declaró a Associated Press: “es una señal alentadora que, pese a todos los obstáculos actuales, con los altos precios del diésel y la gasolina y los problemas persistentes de inflación, las empresas están aumentando lentamente sus contrataciones”.

Los sectores con más oportunidades para buscar trabajo

El crecimiento de las vacantes no fue igual en todas las actividades. Los servicios profesionales y empresariales encabezaron los aumentos del sector privado, con 106,000 puestos adicionales.

También crecieron las oportunidades en manufactura, con 54,000 vacantes más, y en construcción, con 36,000. Los gobiernos estatales y locales, sin contar educación, sumaron otras 104,000 posiciones disponibles.

Si buscas empleo, estos datos pueden ayudarte a orientar tu búsqueda hacia actividades que registraron mayor demanda. Revisa oportunidades relacionadas con administración, servicios profesionales, producción y construcción, pero comprueba los requisitos y la vigencia de cada anuncio.

No todos los sectores avanzaron. Reuters reportó menos vacantes en actividades financieras, atención médica y asistencia social, así como en algunos segmentos de ocio y hospitalidad.

¿Qué significa el repunte para Nueva York y Nueva Jersey?

El panorama nacional también tiene una lectura local. El área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City registró una tasa de desempleo de 4.5% en septiembre, por debajo del 4.7% de agosto, según el DOL.

En Nueva Jersey, la tasa estatal descendió a 4.2%, desde 4.3% en agosto. El estado sumó 14,900 empleos en las nóminas no agrícolas durante septiembre, con avances en educación y salud privadas, servicios profesionales y empresariales, y ocio y hospitalidad.

Estas cifras muestran señales favorables para la región, pero no permiten concluir que todas las personas desempleadas encontrarán trabajo con mayor rapidez.

La inflación todavía puede frenar nuevas contrataciones

El aumento de las vacantes tiene un límite: las empresas enfrentan costos elevados que pueden hacerlas más cautelosas antes de ampliar sus plantillas.

Sin embargo, Nicole Bachaud, economista laboral de ZipRecruiter, advirtió que la inflación persistente y las tasas de interés más altas podrían limitar el crecimiento de las contrataciones. Esos factores encarecen la operación de las empresas y pueden reducir sus planes de expansión.

Para quienes buscan trabajo, el mensaje es doble: hay más puestos disponibles, pero la competencia y las condiciones de cada industria siguen importando.

Cómo aprovechar las nuevas oportunidades de empleo

Si estás buscando trabajo, puedes seguir las siguientes recomendaciones para orientar tu búsqueda:

Revisa vacantes recientes en servicios profesionales, manufactura y construcción

en servicios profesionales, manufactura y construcción Actualiza tu currículum con experiencia, habilidades y certificaciones relacionadas con el puesto

con experiencia, habilidades y certificaciones relacionadas con el puesto Compara salarios y beneficios antes de aceptar una oferta

antes de aceptar una oferta Consulta recursos oficiales como CareerOneStop y USAJOBS

El informe nacional no identifica qué empresas están contratando en tu ciudad. Por eso, comprueba que cada anuncio siga vigente y confirma directamente los requisitos antes de enviar información personal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las vacantes de empleo en EE.UU.

¿Cuántas vacantes hubo en Estados Unidos en septiembre de 2026?

La BLS registró 7.523 millones de puestos disponibles al cierre de septiembre, 333,000 más que en agosto.

¿En qué sectores aumentaron más las vacantes?

Los mayores incrementos incluyeron servicios profesionales y empresariales, manufactura y construcción.

¿Más vacantes significan que es más fácil conseguir trabajo?

No necesariamente. El aumento amplía las oportunidades disponibles, pero las contrataciones siguen dependiendo del sector, la experiencia y los requisitos de cada puesto.

¿Bajaron los despidos en Estados Unidos?

Sí. Los despidos y las separaciones involuntarias disminuyeron a 1.641 millones en septiembre, su nivel más bajo desde marzo de 2025.

¿Cuál fue la tasa de desempleo en Nueva York y Nueva Jersey?

El área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City registró 4.5%, mientras que Nueva Jersey tuvo una tasa estatal de 4.2% en septiembre.

Conclusión

El aumento de las vacantes de septiembre ofrece una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o cambiar de empleo, pero todavía persisten las dificultades para conseguir una contratación. La evolución de los próximos meses permitirá saber si las empresas mantienen el ritmo o si la inflación y los costos operativos vuelven a frenar sus planes.

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