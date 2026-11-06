Disney estudia miles de despidos y pide a gerentes ahorrar 20%

The Walt Disney Company analiza una nueva reducción de su personal, que podría dejar a miles de trabajadores sin empleo, en un intento por recortar sus gastos operativos. La compañía también pidió a algunos gerentes identificar ahorros anuales del 20%, en una reestructuración reportada por Bloomberg y Reuters.

Aunque todavía no existe una cifra oficial de despidos ni un calendario, la medida aumenta la incertidumbre para quienes trabajan en sus estudios, cadenas de televisión y parques temáticos.

Los ajustes podrían combinar la eliminación de empleos con reducciones en otros gastos, y algunas divisiones tendrían que asumir una parte mayor del recorte.

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La compañía tampoco confirmó públicamente el nuevo plan. Una fuente cercana dijo a Bloomberg que los objetivos de ahorro fueron comunicados a algunos responsables de áreas, mientras que Disney declinó hacer comentarios.

Disney busca reducir costos y reorganizar sus negocios

De acuerdo con Bloomberg, algunos gerentes recibieron la instrucción de identificar ahorros equivalentes al 20% de sus gastos anuales. La medida podría alcanzar distintas operaciones, entre ellas los parques temáticos, las cadenas de televisión y los estudios cinematográficos.

La estrategia combina dos objetivos: reducir gastos para mejorar la rentabilidad y liberar recursos para invertir en áreas que la empresa considera importantes para su crecimiento.

El director ejecutivo, Josh D’Amaro, buscaría reinvertir una parte de los recursos liberados en fortalecer la programación de cine y televisión, la tecnología, los parques y los negocios de cruceros.

Sin embargo, esa reorganización también puede traducirse en menos puestos de trabajo.

Disney eliminó 1,000 puestos en abril y cientos más en septiembre

De concretarse, este nuevo recorte podría sumarse a una serie de ajustes que Disney ya realizó durante este año.

En abril, la compañía anunció la eliminación de aproximadamente 1,000 puestos en distintas áreas como mercadotecnia, estudios, televisión, ESPN, productos y tecnología. En septiembre, Reuters informó de varios cientos de despidos adicionales, principalmente en recursos humanos y tecnología.

La empresa también eliminó varios cientos de empleos durante 2025 y recortó 7,000 puestos en 2023, como parte de un programa de ahorro de $5,500 millones impulsado por el entonces director ejecutivo Bob Iger.

Posteriormente, D’Amaro explicó a los trabajadores que la transformación de la industria exigía adaptar la estructura de la compañía.

En un mensaje de abril, el ejecutivo sostuvo que “el ritmo acelerado de nuestras industrias nos obliga a evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y habilitada tecnológicamente para responder a las necesidades del futuro”.

La inteligencia artificial y el streaming presionan a la industria

Los posibles despidos ocurren en medio de cambios en el negocio del entretenimiento ante el avance de la tecnología. Disney enfrenta una mayor competencia de las plataformas de streaming, una taquilla cinematográfica más débil y una desaceleración de la asistencia internacional a sus parques, según el reporte de Reuters.

La inteligencia artificial también forma parte de la transformación. Las empresas del sector buscan incorporar nuevas herramientas tecnológicas y reducir costos en sus procesos de producción, distribución y operación.

Durante la conferencia Bloomberg Screentime, celebrada en octubre en Los Ángeles, la presidenta de Disney, Dana Walden, reconoció que la compañía debe revisar su estructura para adaptarse a esos cambios.

“Existe la necesidad de evaluar constantemente cómo estás organizado y qué tan grande es la organización”, señaló. También afirmó que “la tecnología ha puesto la mira en nuestro negocio y debemos sobrevivir, prosperar y crecer”, de acuerdo con Los Angeles Times.

Walden reconoció que los recortes anteriores tuvieron un fuerte impacto humano. “Es extremadamente doloroso”, dijo al referirse a la salida de compañeros con quienes había trabajado durante buena parte de su carrera.

Disney tiene alrededor de 231,000 empleados en todo el mundo

El informe anual de Disney correspondiente al año fiscal 2025 registró aproximadamente 231,000 empleados en todo el mundo, por lo que el alcance de la reestructuración puede ser importante.

De ese total, unos 172,000 trabajaban en Estados Unidos y alrededor de 59,000 fuera del país. La compañía indicó que cerca del 76% de su fuerza laboral global tenía empleos de tiempo completo, mientras que el 16% trabajaba a tiempo parcial y el 8% ocupaba puestos de temporada.

Para quienes trabajan en entretenimiento, producción, tecnología, mercadotecnia o servicios relacionados con los parques, la noticia representa una señal de incertidumbre, aunque todavía no permite anticipar qué equipos serán afectados.

¿Qué deben saber los trabajadores ante posibles despidos?

Si trabajas en Disney o en una empresa vinculada con sus operaciones, no existe una lista pública de departamentos afectados ni un calendario oficial para los posibles recortes. Tampoco se ha informado si habrá indemnizaciones, programas de retiro voluntario o procesos de reubicación para esta nueva etapa.

Puedes revisar las comunicaciones internas de tu empleador, conservar copias de tus evaluaciones y documentos laborales, y consultar las condiciones de tu seguro médico y prestaciones antes de tomar decisiones.

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Si recibes una notificación de despido, revisa la fecha de terminación, los pagos pendientes, la cobertura médica y los requisitos para solicitar beneficios por desempleo en el estado donde trabajas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva ola de despidos de Disney

¿Cuántos trabajadores despedirá Disney?

La empresa estudia eliminar miles de puestos, pero no se ha divulgado una cifra exacta ni una lista definitiva de áreas afectadas.

¿Qué significa el objetivo de ahorro del 20%?

Algunos gerentes deben identificar reducciones equivalentes al 20% de sus gastos anuales. Los ahorros podrían proceder de despidos y de otros recortes de gastos.

¿Qué divisiones de Disney podrían verse afectadas?

Los reportes mencionan operaciones relacionadas con parques temáticos, cadenas de televisión y estudios cinematográficos. No se ha publicado un desglose definitivo.

¿Disney confirmó los nuevos despidos?

No. La información fue reportada por Bloomberg y Reuters. Disney declinó comentar sobre la nueva ronda de recortes.

¿Cuántos empleados tiene Disney?

La compañía registró aproximadamente 231,000 trabajadores al cierre de su año fiscal 2025, incluidos unos 172,000 en Estados Unidos.

Conclusión

La próxima reestructuración de Disney podría convertirse en otro caso de reducción de personal en una industria que sigue adaptándose a los cambios en el consumo audiovisual y la competencia tecnológica.

La incógnita será cómo distribuirá la empresa los recortes y si logrará reducir gastos sin afectar su capacidad de producir contenidos, operar sus parques y mantener sus servicios. Hasta que Disney publique detalles oficiales, los trabajadores tendrán que enfrentar la incertidumbre sin conocer todavía el alcance real de las medidas.

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