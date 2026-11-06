EE.UU. suma 165,000 empleos en octubre, pero los salarios crecen menos que los precios

Las empresas de Estados Unidos crearon 165,000 empleos en octubre y la tasa de desempleo bajó a 4.1%, una señal de estabilidad para quienes buscan ingresos, aunque no garantiza que el sueldo alcance para cubrir más gastos. Este viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que la contratación superó considerablemente los 65,000 puestos previstos por economistas. Sin embargo, los salarios crecieron a un ritmo menor que el último reporte de inflación disponible.

La paradoja es clara: hay más empleo, pero no siempre como jornadas completas ni mayor poder adquisitivo.

El desempleo bajó, pero creció el trabajo parcial por necesidad

El desempleo nacional pasó de 4.2% en septiembre a 4.1% en octubre. Es decir, el BLS calculó que 7.1 millones de personas seguían sin trabajo y la participación laboral fue de 61.9%.

Sin embargo, trabajadores ocupados a tiempo parcial por razones económicas aumentaron en 339,000, hasta 4.8 millones. Son trabajadores cuyas horas fueron recortadas o que no encontraron un puesto de tiempo completo. Además, 2 millones llevaban al menos 27 semanas desempleados, el 27.6% del total.

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Entre los hispanos, la tasa de desempleo fue de 4.7%, por encima del promedio nacional, según el BLS. La agencia resumió que tanto la tasa como el número de desempleados “cambiaron poco” durante octubre.

Servicios profesionales y salud lideraron las contrataciones

Los 165,000 empleos nuevos superaron el promedio mensual de 48,000 registrado durante los 12 meses anteriores. Los mayores aumentos se registraron en los sectores de:

Servicios profesionales y empresariales: 70,000 puestos

70,000 puestos Atención médica: 42,000 empleos

42,000 empleos Transporte y almacenamiento: 25,000 puestos

La manufactura agregó 19,000 empleos. La cifra total de octubre superó los 65,000 puestos que esperaban los economistas citados por Associated Press (AP). Además, las estimaciones de agosto y septiembre fueron revisadas al alza en un total combinado de 84,000 empleos.

Angelo Kourkafas, estratega global sénior de Edward Jones, calificó el resultado como “un informe de empleo extraordinario” y, en declaraciones citadas por AP, destacó que la contratación superó las previsiones y que también mejoraron las revisiones y los salarios.

Los salarios avanzan menos que el costo de vida

El dato más preocupante del reporte es que el salario promedio por hora en el sector privado llegó a $38 en octubre, tras aumentar 14 centavos, o 0.4%, en un mes. En 12 meses, el incremento ha sido de 3.1%, de acuerdo con el BLS.

El último dato de inflación disponible corresponde a septiembre: el Índice de Precios al Consumidor subió 3.7% en 12 meses. La comparación no cubre exactamente el mismo periodo, porque la inflación de octubre se conocerá el martes 10 de noviembre.

AP señaló que los aumentos salariales por hora acumularon siete meses consecutivos por debajo del ritmo de inflación. La comparación más reciente del BLS muestra un incremento salarial anual de 3.1% hasta octubre, frente a una inflación de 3.7% hasta septiembre. Es decir, una mejora en el cheque no garantiza mayor capacidad para pagar la renta, comprar alimentos o cubrir la gasolina.

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Antes de la publicación del informe, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, dijo que “la economía actual está exprimiendo financieramente a la gente y les dificulta salir adelante”, según una declaración citada por The Guardian.

Nueva York y Nueva Jersey esperan sus cifras de octubre

Los datos estatales de octubre para Nueva York y Nueva Jersey se publicarán el viernes 20 de noviembre, según el calendario del BLS. Por ahora, las últimas cifras disponibles corresponden a septiembre.

En ese mes, el desempleo fue de 4.3% en Nueva York y de 4.2% en Nueva Jersey. Este último estado agregó 14,900 empleos no agrícolas, de acuerdo con el BLS.

¿Qué sectores puedes revisar si buscas empleo?

Los mayores aumentos en la creación de empleos se concentraron en servicios profesionales y empresariales, atención médica y transporte y almacenamiento. Si buscas trabajo, revisa vacantes en esas áreas, aunque no hay una garantía de que los empleos netos agregados equivalen a ofertas disponibles en tu ciudad o para tu experiencia.

Antes de aceptar una propuesta, compara el pago por hora, las horas garantizadas, los beneficios y el costo del traslado. También confirma si ofrece jornada completa: el crecimiento del empleo parcial por razones económicas muestra que encontrar trabajo no siempre resuelve la necesidad de ingresos.

Finalmente, AP describió el mercado actual como un entorno de “pocas contrataciones y pocos despidos”: las empresas retienen trabajadores, pero no aceleran la incorporación de nuevos empleados. Esto puede dificultar el cambio de empleo y la entrada de jóvenes o personas que perdieron su puesto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo en octubre en Estados Unidos

¿Cuántos empleos se crearon en octubre de 2026?

Los empleadores agregaron 165,000 puestos no agrícolas, por encima de los 65,000 previstos por economistas citados por AP.

¿Cuál fue la tasa de desempleo en octubre?

Bajó a 4.1%, frente al 4.2% de septiembre. El BLS calculó que 7.1 millones de personas seguían desempleadas.

¿Qué sectores contrataron más trabajadores?

Servicios profesionales y empresariales, atención médica y transporte y almacenamiento encabezaron los aumentos. La manufactura también sumó puestos.

¿Los salarios aumentaron más que la inflación?

No, según AP. El salario promedio por hora subió 3.1% en 12 meses, frente a una inflación anual de 3.7% en septiembre, el dato más reciente disponible.

¿Cuándo se conocerán las cifras de octubre para Nueva York y Nueva Jersey?

El BLS publicará los datos estatales el 20 de noviembre de 2026. Hasta entonces, las cifras disponibles corresponden a septiembre.

Conclusión

El reporte de empleo de octubre confirma que las empresas todavía contratan, pero el crecimiento del empleo no basta para aliviar los gastos de los hogares y los sueldos se incrementan por debajo de la inflación desde hace varios meses.

El próximo dato clave será la inflación del 10 de noviembre y permitirá comprobar si el costo de vida continúa avanzando por encima de los salarios.

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