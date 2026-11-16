Ucrania lanza uno de sus mayores ataques a Rusia previo a la cumbre Putin-Trump-Xi

En vísperas de la cumbre en China entre el presidente ruso, Vladímir Putin, los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, el ejército ucraniano desplegó una masiva ofensiva con drones contra territorio ruso, según datos del Ministerio de Defensa de Rusia. Las defensas antiaéreas interceptaron 1.336 drones en 15 regiones europeas del país y en la península de Crimea.

Ante este escenario internacional, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó su rechazo a que las tres grandes potencias decidan el porvenir de su nación al margen de Kiev y de Europa.

Daños en instalaciones industriales y en el puente de Crimea

De acuerdo con el alcalde de Moscú, 191 aparatos fueron derribados rumbo a la capital. Asimismo, canales de Telegram como Astra y el gobernador Yuri Sliusar reportaron incendios en cuatro instalaciones industriales en Rostov, incluyendo una refinería en Azov. Los ataques en dicha región destruyeron dos subestaciones eléctricas y un puente, dejando un saldo de un fallecido y cuatro heridos, sumado a tres lesionados en otra empresa de la región de Krasnodar.

Por su parte, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, anunció que las fuerzas ucranianas atacaron el puente de Crimea, interrumpiendo el tráfico rodado y retrasando cuatro trenes. Ante los cortes, se recomendó el uso de transporte marítimo para cruzar el estrecho de Kerch, informó EFE.

“Lamentablemente, ni un solo sistema en el mundo puede garantizar la seguridad al 100 % a la vista de ataques tan masivos contra diferentes instalaciones”, y calificó los perjuicios en la infraestructura de “daños menores”, precisó el portavoz Peskov.

Impacto en el sector energético ruso

Durante las últimas dos semanas, Ucrania ha atacado cerca de diez refinerías, entre ellas la planta de Omsk, instalaciones en Volgogrado y Samara, y cinco depósitos de combustible en el puerto de Ust-Lugá, según registros de imágenes satelitales difundidos por fuentes oficiales.

Zelenski afirmó que estas operaciones redujeron en más de un 55 % las actividades de refinado en Rusia: “Ésta es nuestra respuesta totalmente justa ante la negativa de Rusia a una desescalada y a sus ataques contra nuestro sector energético”, indicó. Como consecuencia de los daños a la infraestructura, la principal petrolera rusa, Rosneft, limitó la comercialización de carburantes y diversas estaciones de servicio aplicaron restricciones en su venta al público.

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