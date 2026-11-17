La red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, utilizada por sus empleados para intercambiar información altamente clasificada, sufrió una interrupción este martes, informó CNN.

Seis fuentes consultadas por el medio estadounidense señalaron que, hasta el momento, no hay indicios de que el incidente haya sido provocado por un ciberataque. La red, conocida como NSA Net, permite a los trabajadores de la agencia compartir información sensible.

La falla ocurre en medio de una serie de problemas tecnológicos registrados en distintos servicios e infraestructuras de Estados Unidos durante los últimos días.

El pasado viernes, un fallo en los sistemas de comunicaciones y radares de la Administración Federal de Aviación obligó a suspender durante más de cuatro horas las salidas de todos los vuelos del país. El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a una inestabilidad en esos sistemas.

La FAA informó que la interrupción estuvo relacionada con la cancelación de unos 12,462 vuelos, aunque aclaró que no todos estuvieron directamente vinculados con la suspensión nacional de las operaciones.

A estos problemas se sumaron las dificultades que reportaron el lunes usuarios de algunos de los principales bancos del país para acceder a sus cuentas y servicios digitales.

Ese mismo día, United Airlines comunicó que había experimentado un problema tecnológico que afectó los vuelos con salida programada en distintas partes de Estados Unidos. La aerolínea describió el incidente como una “interrupción generalizada de sus sistemas”.

Prueba nacional de alertas de emergencia

En paralelo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció una prueba nacional de su sistema de alertas oficiales.

El ejercicio consiste en la transmisión de un mensaje de prueba por radio y televisión para verificar que los medios reciban y retransmitan correctamente las notificaciones de emergencia.

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