Apple reportó este martes problemas técnicos que afectaron a varios de sus servicios y plataformas digitales, entre ellos iCloud Mail, Apple Music y la App Store, así como herramientas dirigidas a empresas y centros educativos.

La página oficial de estado del sistema de la compañía mostraba a las 2:00 pm, hora del este de Estados Unidos, interrupciones en Apple Business, Apple School Manager, AppleCare, iCloud Mail, sus aplicaciones web y Schoolwork. Previamente, también había registrado fallas en la App Store y Apple Music.

Un portavoz de Apple explicó a NBC News que las interrupciones se originaron por una actualización interna realizada durante la mañana.

“Muchos de nuestros sistemas ya están funcionando de nuevo tras las interrupciones que provocó una actualización interna esta mañana. Estamos trabajando para que los sistemas restantes vuelvan a estar operativos lo antes posible”, señaló el representante de la empresa.

Los problemas también afectaron las operaciones de algunas tiendas físicas. Empleados de establecimientos de Apple en Nueva York y Chicago dijeron a NBC News que el software interno había dejado de funcionar durante las primeras horas del día, lo que les impidió completar compras y programar citas con clientes.

Una semana de fallas tecnológicas en Estados Unidos

El incidente se suma a una serie de interrupciones tecnológicas registradas en Estados Unidos durante la última semana, que han afectado servicios como el correo electrónico, los vuelos comerciales y la banca en línea.

Aunque hasta ahora no se ha establecido una conexión entre estos episodios, las fallas han puesto de manifiesto la dependencia de empresas e instituciones públicas de sistemas tecnológicos que requieren actualizaciones y modernización.

Los problemas también han generado preocupación entre los usuarios sobre la vulnerabilidad de los servicios digitales y la capacidad de las compañías y organismos gubernamentales para mantener sus operaciones en medio de una creciente dependencia de la infraestructura tecnológica.

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