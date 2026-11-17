La ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, subastará propiedades con impuestos atrasados este miércoles 18 de noviembre de 2026. La lista municipal incluye una vivienda unifamiliar con una puja inicial estimada de $4,864.64. Para entrar, los interesados deben acreditar que disponen de $5,000.

Qué propiedades tienen pujas iniciales inferiores a $5,000

La casa ubicada en 53 Cady Street tiene un valor fiscal de $55,400 y figura con una puja mínima estimada de $4,864.64 en el listado municipal del 16 de noviembre.

La vivienda de 48 Cedar Street tiene una puja inicial estimada de $4,486.02 y un valor fiscal de $17,250. La ciudad de Rochester la ha señalado para demolición.

La ciudad señala que tiene previsto demoler los inmuebles identificados de esa manera.

También hay un terreno residencial vacío en 23 Avenue C, con una puja inicial estimada de $3,067.31, y un estacionamiento en 481-483 Avenue D, con un mínimo estimado de $3,816.71.

La subasta puede incluir además inmuebles comerciales y de uso mixto.

La División de Bienes Raíces y la Tesorería de Rochester organizan este remate por adeudos fiscales.

El saldo adeudado a la ciudad sirve de base para fijar la puja inicial, pero el subastador anuncia el mínimo de cada inmueble y esa cifra puede diferir de la publicada.

El precio final lo determina la oferta más alta.

Como pueden retirarse propiedades, conviene consultar el listado más reciente en la página oficial de la subasta.

Dónde será la subasta y qué necesitas para participar

El remate será en persona en el Joseph A. Floreano Rochester Riverside Convention Center, en 123 East Main Street.

Las puertas abrirán a las 8:00 a.m. y la lectura de las condiciones y las pujas comenzarán aproximadamente a las 9:00 a.m.

No hay un proceso de precalificación, pero sí debes registrarte.

La ciudad pide completar el formulario a máquina e imprimirlo. También habrá copias en blanco en el recinto.

Para entrar, lleva una identificación vigente con foto y acredita fondos por $5,000 en efectivo, cheque certificado o cheque de una cuenta fiduciaria de un abogado.

Cada postor registrado puede llevar a un acompañante.

Habrá detectores de metales y no se permite ingresar con armas, incluidos cuchillos y armas de fuego.

Para ofertar, deberás usar la paleta que te asignen al registrarte.

Qué debe pagar quien gane

Las condiciones de venta establecen un depósito de $5,000 por propiedad adjudicada.

El ganador tiene 15 minutos para firmar el compromiso de compra y entregar el depósito. Si no lo hace, la ciudad puede pasar al segundo mejor postor.

Al liquidar el saldo también se pagan cargos de registro: $196.25 para casas de una, dos o tres familias y $311.25 para los demás inmuebles.

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