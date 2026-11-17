La Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York busca un asistente de oficina que hable español para la clínica Elm Place, en Brooklyn. El empleo es permanente, de tiempo completo y ofrece un salario anual de $37,862 a $46,843. Las solicitudes se reciben hasta el 23 de noviembre de 2026.

Qué hará el asistente y cuál será la jornada

La persona contratada se encargará de contestar llamadas, ingresar datos, mantener los archivos al día, abrir y clasificar correspondencia y coordinar reuniones y entrevistas.

Es un puesto administrativo de nivel inicial en una clínica del South Beach Psychiatric Center, ubicada en 25 Elm Place, Brooklyn, NY 11201.

La jornada es presencial, de lunes a viernes, con 37.5 horas semanales.

La ficha de StateJobsNY, publicada el 28 de octubre, indica una franja laboral de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., sin precisar el turno exacto.

El puesto no requiere viajes ni horas extra obligatorias y no ofrece teletrabajo, horario flexible ni semana laboral comprimida.

Qué requisitos hay que cumplir

Quienes no trabajen para el estado pueden postularse a través de NY HELPS, un programa estatal de contratación.

Por esa vía, el puesto no exige estudios ni experiencia previa, pero sí saber leer, escribir y comunicarse en inglés.

Además, todos los aspirantes deben aprobar un examen de dominio del español.

La contratación requiere una verificación de antecedentes.

Qué beneficios ofrece y cómo enviar la solicitud

Entre los beneficios figuran los seguros médico, dental y de visión, los programas estatales de jubilación y la ayuda para pagar la matrícula.

La oferta también incluye 13 días de vacaciones pagadas el primer año, cinco días personales pagados, 13 feriados pagados y licencia por enfermedad remunerada.

Para postularte, completa el formulario de empleo de la Oficina de Salud Mental y envíalo junto con tu currículum y los demás documentos de la solicitud a sb-hr-mailbox@omh.ny.gov o por fax al 718-667-2467.

En el asunto del correo o en la portada del fax, indica el nombre del puesto, ‘Office Assistant 1 Spanish Language’, el número de vacante 227926 y la ubicación, Elm Place Clinic, Brooklyn.

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