El Variety Boys & Girls Club de Astoria, Queens será reformado y se convertirá en un complejo de vivienda asequible de 14 pisos, donde se levantarán 236 apartamentos, un centro para actividades educativas, recreativas y artísticas y se ofrecerán servicios de apoyo a los residentes, con los que se espera atender a unas 16,000 familias al año.

Así lo anunció este martes la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, tras presentar las obras de reurbanización del lugar, que tendrán un costo de $320 millones de dólares, cuyo objetivo principal será ofrecer opciones de vivienda pero al mismo tiempo brindar espacios para servicios juveniles y equipamientos comunitarios, un nuevo planetario, un teatro, un recinto multiusos y una escuela charter.

“Mientras trabajamos para construir una Nueva York más asequible y habitable, la incorporación de nuevas viviendas de alta calidad es una prioridad absoluta para mi administración. No escatimaremos esfuerzos para lograrlo”, dijo la mandataria estatal.

“Más allá de ofrecer viviendas asequibles y con servicios de apoyo que pronto se convertirán en el hogar de cientos de neoyorquinos, este espacio permitirá a las familias disfrutar de una gran variedad de actividades sin tener que alejarse de su entorno”, agregó la Gobernadora. “Ya sea llevando a sus hijos a la escuela, asistiendo a una obra en el nuevo teatro o manteniéndose activos en el gimnasio, estas nuevas instalaciones marcarán una diferencia real para las familias de Nueva York”.

La sede original del Variety Boys & Girls Club of Queens, construida en 1955, que contaba con 138,000 pies cuadrados, fue demolida y el nuevo proyecto beneficiará a hogares con ingresos de hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

El nuevo complejo que reemplazará el antiguo edificio, contará con una nueva estructura de uso mixto que se sumará a las labores adelantadas por New York State Homes and Community Renewal (HCR), que ha creado o preservado más de 3,000 viviendas asequibles en Queens. El proyecto además es parte del Plan de Vivienda de $25,000 millones de dólares a cinco años impulsado por el Estado, que busca lograr 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York.

“Durante casi un siglo, el Variety Boys and Girls Club ha sido un pilar fundamental en Astoria. Y el inicio de las obras marca un día especial, no solo porque estas nuevas instalaciones contarán con servicios como un planetario, una piscina y un centro de salud mental, sino también porque estamos construyendo 236 viviendas asequibles donde los neoyorquinos podrán vivir con dignidad y estabilidad”, dijo el alcalde Zohran Mamdani.

La asambleísta Jessica González-Rojas, quien en enero asumirá como senadora, destacó que la iniciativa mantendrá las labores que desarrolla el Variety Boys & Girls Club, del que dijo ha sido un segundo hogar para jóvenes de Queens, y recalcó el impacto que el nuevo complejo de vivienda tendrá en la próxima generación de niños y familias de Queens.

“Estamos invirtiendo en ese legado y asegurándonos de que pueda llegar aún a más familias. Este proyecto va mucho más allá de un nuevo centro”, dijo la legisladora. “Gracias a una oferta ampliada de programas educativos y deportivos, un centro especializado en el desarrollo infantil y viviendas asequibles que brindarán estabilidad a los jóvenes que salen del sistema de acogida (foster care), estamos creando los recursos que nuestra comunidad necesita y merece”.

Costa Constantinides, presidente y director ejecutivo del Variety Boys & Girls Club of Queens, manifestó que el proyecto cambiará la vida de miles de jóvenes.

“Durante más de 70 años, Variety ha sido un lugar donde los jóvenes de Queens encuentran seguridad, un sentido de pertenencia y la confianza necesaria para afrontar lo que les depara el futuro. Y este complejo integra el aprendizaje, el juego, las artes y la vivienda, permitiendo que más jóvenes descubran sus pasiones y construyan su porvenir”, aseguró el líder de Astoria. “Estamos invirtiendo en la próxima generación y en la institución que estará presente para apoyarlos”.

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