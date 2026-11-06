Loterías de vivienda en Queens y Manhattan: cómo aplicar y fechas límite de noviembre 2026

Los distritos de Queens y Manhattan mantienen abiertas dos convocatorias para loterías de vivienda en Nueva York. El programa está disponible para cualquier residente que busca apartamento con una renta por debajo de los precios habituales, sin embargo, deben estar atentos a los requisitos y especialmente a las fechas límite de noviembre 2026.

De acuerdo con NYC Housing Connect, el sistema municipal que organiza las loterías de vivienda en la Gran Manzana, en Queens y Manhattan hay inmuebles tipo estudio y departamentos de una o dos habitaciones. Cada una establece diferentes límites de ingresos, alquileres y fechas de cierre.

¿Cuáles son las loterías de vivienda disponibles en Queens y Manhattan?

Queens: 57 apartamentos en DOMI con fecha límite del 10 de noviembre

El edificio DOMI, ubicado en 29-24 40th Avenue, Long Island City, mantiene abierta una lotería para 57 viviendas. La convocatoria incluye estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, con alquileres mensuales que oscilan entre $1,842 y $5,200.

Las unidades de menor precio corresponden a 14 estudios por $1,842 y cinco apartamentos de una habitación por $1,962. Estas 19 viviendas están destinadas a hogares que se encuentran dentro de la categoría del 70% del Ingreso Medio del Área (AMI).

Las otras 38 unidades corresponden al segmento del 130% del AMI y tienen alquileres más elevados. De hecho, el tamaño del hogar y sus ingresos anuales determinan qué apartamentos pueden solicitarse.

La convocatoria admite hogares de entre una y siete personas, dependiendo del tipo de vivienda. También es importante considerar que los residentes deben pagar la electricidad, incluida la utilizada para cocinar y calefaccionar.

Manhattan: 162 apartamentos en 1 Gouverneur Lane hasta el 17 de noviembre

La segunda oportunidad está en 1 Gouverneur Lane, en el Financial District de Manhattan. El desarrollo ofrece 162 apartamentos, entre estudios y viviendas de una y dos habitaciones, con rentas mensuales que comienzan en $1,056.

El proyecto forma parte de la transformación del antiguo edificio de oficinas ubicado en 77 Water Street, que está siendo convertido en un complejo residencial.

La opción más económica comprende 33 apartamentos de una habitación por $1,056 mensuales. Están destinados a hogares de una a tres personas con ingresos anuales de entre $40,526 y $61,080, según el número de integrantes.

La convocatoria también incluye:

20 apartamentos de una habitación por $2,234 mensuales, para hogares con ingresos de $80,915 a $122,160.

20 viviendas de dos habitaciones por $2,664, para hogares de dos a cinco personas con ingresos de $97,063 a $146,560.

83 estudios por $2,643, destinados a hogares de una o dos personas.

Seis apartamentos de una habitación por $2,823, para hogares con ingresos de $101,109 a $152,700.

Documentos que debes preparar y quiénes pueden participar

La ciudad de Nueva York recomienda tener organizada la documentación que permita demostrar los ingresos y la composición del hogar. Si una solicitud resulta seleccionada para revisión, pueden pedir identificaciones, comprobantes de salario, formularios W-2, declaraciones de beneficios, estados de cuentas bancarias y antecedentes de pago de alquiler.

Un aspecto importante es que la ciudadanía estadounidense no es un requisito para participar en las loterías de NYC Housing Connect. Según ACCESS NYC, las personas pueden presentar solicitudes independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio, siempre que cumplan los requisitos particulares de la vivienda.

Tampoco es necesario enviar la solicitud el primer día de la convocatoria. La selección se realiza mediante un proceso de lotería después del cierre, por lo que aplicar antes no aumenta las probabilidades de resultar elegido.

Y por último, recuerda algo importante: participar no garantiza recibir un apartamento, por eso se llama lotería. Después de la selección inicial, el administrador de cada desarrollo verifica que el solicitante cumpla las condiciones.

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