El cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, manifestó este martes su disposición a recuperar el liderazgo de la compañía si así lo decide el Consejo de Administración, en su primer pronunciamiento público desde que presentó su renuncia el pasado jueves. Sin embargo, la junta directiva de la compañía recordó que aceptó por unanimidad su dimisión y que no tiene intención de restituirlo en el cargo.

“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo”, había expresado Huang en un mensaje difundido por CNBC y The Wall Street Journal.

Aseguró que desde su salida ha recibido numerosas solicitudes de empleados, inversores, socios comerciales y clientes para que vuelva a ponerse al frente de la empresa tecnológica, una de las principales protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó el lunes su respaldo a un eventual regreso del empresario. El magnate Elon Musk también se sumó a una campaña para promover su restitución, que ha reunido más de 180,000 firmas.

En su mensaje, Huang reconoció que no cumplió con las expectativas asociadas a su posición y admitió haber cometido “errores graves” en su vida personal.

“Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo”, afirmó.

El empresario, que dirigió Nvidia durante más de tres décadas, renunció a sus funciones con efecto inmediato después de que trascendiera que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales. Entre ellas figura una con Alice Huang, una empresaria china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses por presuntos vínculos de espionaje con Pekín. Las otras dos relaciones habrían sido con empleadas de la compañía.

La relación con Alice Huang llevó al Consejo de Administración de Nvidia a solicitar una investigación independiente para determinar si pudo existir algún compromiso de la seguridad nacional estadounidense o de información confidencial de la empresa.

Investigación en el Congreso y futuro de Nvidia

El exdirector ejecutivo comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos para responder a las preguntas de legisladores de la Cámara de Representantes en una sesión a puerta cerrada.

Mientras tanto, Nvidia tiene previsto divulgar sus últimos resultados trimestrales al cierre de Wall Street. Los inversores esperan que la posterior conferencia telefónica ofrezca señales sobre el futuro de la compañía y su dirección, en un encuentro encabezado por la consejera delegada interina, Colette Kress.

En su mensaje, Huang calificó a Nvidia como “la obra de su vida” y describió la construcción de la empresa como “un privilegio y un honor”.

“En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia”, expresó. El empresario concluyó agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido y afirmó que dedicará el resto de su vida a su familia para ser “digno de su amor”.

Sigue leyendo:

• Jensen Huang renuncia y las acciones de Nvidia caen hasta 14% al inicio de la jornada

• Jensen Huang: su aventura extramatrimonial podría costarle hasta $60,000 millones en Nvidia

• Jensen Huang pierde cerca de $6,800 millones y Nvidia $192,000 millones tras escándalo personal