Jensen Huang renuncia y las acciones de Nvidia caen hasta 14% al inicio de la jornada

Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre de 2026 como director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Nvidia, mientras las acciones de la compañía cayeron hasta 14% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La salida del cofundador de Nvidia ha sacudido al sector de inteligencia artificial (IA) y encendido las alertas sobre el valor de uno de los mayores activos tecnológicos del mundo.

La caída podría borrar cientos de miles de millones de dólares del valor de mercado de Nvidia, una empresa que ha impulsado gran parte de la expansión global de la IA. Para quienes tienen acciones de Nvidia, fondos de inversión tecnológicos o planes de retiro con exposición a grandes tecnológicas, la caída puede traducirse en pérdidas en el valor de sus inversiones.

De manera interina, la compañía anunció que Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como directora ejecutiva interina, mientras el directorio busca un reemplazo permanente, mientras que Harvey C. Jones, director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys, se convertirá en primer presidente de su consejo de administración.

La renuncia llega tras nuevas revelaciones en la investigación

La renuncia de Huang, de 63 años y cofundador de Nvidia en 1993, se produjo después de que el directorio evaluara su continuidad ante informes sobre dos presuntos romances extramatrimoniales. Uno involucraba a una empresaria identificada como Alice Huang, a quien autoridades estadounidenses habrían vinculado con una posible operación de espionaje chino; el otro, según reportes periodísticos, involucraba a Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia.

Nvidia no explicó públicamente los motivos de la renuncia ni si la renuncia derivó de las acusaciones de espionaje contra Huang por su romance con Alice Huang. La empresa inició una investigación independiente, encabezada por el bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, para examinar las denuncias relacionadas con la presunta filtración de información y la distribución de chips de alto rendimiento al gobierno chino.

En un mensaje enviado a sus empleados el domingo, Huang reconoció su conducta: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa por lo que hice. Lo siento profundamente”, escribió.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

¿Por qué las acciones cayeron hasta 14%?

La noticia provocó que las acciones de Nvidia bajaran hasta 14% en el mercado previo a la apertura este jueves, en una jornada en la que el mercado anticipaba la salida de Huang. Algunos reportes situaron la caída entre 10% y 13% durante la mañana.

La pérdida no afecta solo a Nvidia. La compañía es el principal proveedor mundial de chips para IA y su desempeño influye en fondos indexados, planes 401(k), cuentas de retiro y carteras de inversionistas que tienen exposición al sector tecnológico.

Reuters estimó que, si la caída se mantiene, Nvidia podría perder unos 500,000 millones de dólares en valor de mercado solo durante la jornada. Otros cálculos indican que la empresa habría perdido entre 600,000 millones y 800,000 millones de dólares desde el fin de semana, cuando se difundieron las primeras revelaciones.

Lo que cambia para Nvidia con la renuncia de Huang

La salida de Huang deja a Nvidia sin el líder que cofundó la compañía hace más de tres décadas y que se convirtió en el referente del auge de la inteligencia artificial. Kress tendrá que sostener la confianza de inversionistas, clientes corporativos y reguladores mientras la empresa define cómo afrontará la crisis para iniciar una nueva etapa.

El consejo indicó que considerará candidatos internos y externos para el puesto permanente, pero la incertidumbre sobre la sucesión mantiene preocupados a los mercados, porque Huang era el mayor impulsor comercial de la estrategia de Nvidia en chips, software y centros de datos.

“El consejo de administración y la compañía agradecen a Jensen sus inmensas contribuciones a la empresa y a la industria”, señaló Nvidia en su comunicado.

Trump propone a Tim Cook para dirigir Nvidia

Tras conocer la noticia, el presidente Donald Trump intervino en la discusión y sugirió a Tim Cook, presidente ejecutivo del consejo de Apple, como posible director de Nvidia. En un mensaje atribuido a su cuenta de Truth Social, Trump elogió la gestión de Huang y afirmó que Cook era la única persona indicada para ocupar su lugar:



“Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre que puede ocupar su lugar: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!”, escribió en su red social, Truth Social.

Cook dejó la dirección ejecutiva de Apple, aunque continúa vinculado a la empresa como presidente de su consejo de administración.

Crédito: Cortesía

El riesgo geopolítico detrás del escándalo

El escándalo en Nvidia trasciende la vida personal de Huang porque toca uno de los sectores más sensibles de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China: los chips avanzados de inteligencia artificial. Las autoridades estadounidenses han restringido la venta de ciertos chips de alto rendimiento a China, y Nvidia ocupa una posición central en ese mercado.

Las acusaciones contra Alice Huang, vinculada a la empresa Megaspeed, uno de los clientes de Nvidia, aún no han sido confirmadas públicamente por Nvidia. China rechazó las versiones que la vinculan con espionaje a través de la empresa con sede en Singapur.

“El progreso tecnológico de China se impulsa mediante la innovación independiente y la cooperación abierta. Estados Unidos debe dejar de fabricar esas narrativas de ‘espías’ como pretexto para imponer un bloqueo tecnológico”, afirmó Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

¿Qué debe revisar si inviertes en Nvidia?

Si tienes acciones de Nvidia o fondos que incluyen a la empresa, revisa qué porcentaje de tu cartera depende de la empresa, de las grandes tecnológicas o del sector de semiconductores antes de tomar decisiones impulsivas por una caída de un solo día.

Revisa tu exposición real: un fondo indexado puede incluir Nvidia, pero no equivale necesariamente a una posición concentrada en la compañía

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La volatilidad puede continuar mientras Nvidia aclare la investigación, el proceso de sucesión y el efecto sobre sus relaciones comerciales y regulatorias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la renuncia de Jensen Huang

¿Por qué renunció Jensen Huang?

Nvidia no explicó formalmente la razón. La renuncia ocurrió tras reportes sobre dos presuntos romances extramaritales y una investigación corporativa vinculada a acusaciones de espionaje.

¿Cuánto cayeron las acciones de Nvidia tras la renuncia de Huang?

Las acciones bajaron más de 11% en las operaciones previas a la apertura del 12 de noviembre de 2026; algunos reportes registraron caídas de hasta 13% durante la mañana.

¿Quién dirige Nvidia ahora tras la renuncia de Huang?

Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió como directora ejecutiva interina. La compañía busca un reemplazo permanente.

¿Se confirmó que Alice Huang era espía china?

No. Las autoridades estadounidenses habrían expresado sospechas, pero Nvidia no confirmó públicamente esa acusación y China la rechazó.

¿La renuncia de Huang afecta a los trabajadores o inversionistas hispanos?

Puede afectar a quienes tienen acciones de Nvidia directamente o a través de fondos de retiro, cuentas de inversión y planes 401(k) con exposición a tecnológicas.

¿Nvidia dejó de vender chips a China?

La compañía opera bajo restricciones estadounidenses sobre la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a China. El escándalo añade incertidumbre política y comercial a un sector ya vigilado de cerca por EE.UU. y China.

Conclusión

La renuncia de Jensen Huang abre una etapa de incertidumbre para Nvidia justo cuando la compañía enfrenta presión regulatoria, competencia geopolítica y expectativas extremadamente altas del mercado de inteligencia artificial.

Si la empresa no logra transmitir estabilidad con Kress, la volatilidad podría extenderse durante los siguientes meses.

Para el inversionista común, el siguiente paso será revisar cuánto riesgo concentra en una sola compañía o sector. En un mercado movido por las expectativas sobre la inteligencia artificial, una noticia de liderazgo puede mover cientos de miles de millones de dólares en cuestión de horas.

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