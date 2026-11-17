La casa de subastas Doyle ofrecerá joyas de Tiffany & Co. y relojes Rolex este jueves 19 de noviembre de 2026 al mediodía. La venta se realizará en vivo en la calle 175 East 87th Street, Manhattan, NY 10128, y se podrá pujar en la sala, por internet o por teléfono.

Qué piezas salen a subasta y cuánto estima Doyle

Entre las piezas destacan unos pendientes de oro ‘V Rope’ de Tiffany & Co., diseñados por Jean Schlumberger, y un Rolex Oyster Perpetual de oro, referencia 6551.

Doyle identifica el reloj como el lote 156 y estima que se venderá entre $2,500 y $3,500.

El catálogo incluye además un reloj Cartier Tank Louis de oro y relojes de Hermès y Patek Philippe.

Quienes busquen anillos encontrarán dos piezas con el mismo rango estimado de $12,000 a $18,000, el lote 46, de oro blanco con esmeralda y diamantes, y el lote 58, de plata con diamante.

Entre los brazaletes figura uno de oro y vidrio grabado de Barry Kieselstein-Cord, estimado entre $5,000 y $7,000.

También se ofrecerán pendientes de David Webb con zafiros y esmeraldas, valorados entre $2,500 y $3,500, y un broche de Judith Leiber en forma de libélula, estimado entre $2,000 y $3,000.

La selección incluye piezas de Elizabeth Locke y Seaman Schepps.

Cómo registrarte y pujar por una pieza

Quienes quieran revisar las piezas antes de la venta pueden consultar el catálogo de Doyle.

Para registrarse como postor, la casa de subastas pide crear una cuenta y presentar una identificación oficial.

El registro de quienes pujan por internet por primera vez puede tardar hasta 24 horas.

Además de pujar en la sala o seguir la venta en tiempo real mediante BidLive!, puedes dejar una oferta anticipada en el catálogo hasta las 8:00 a.m. del jueves, hora de Nueva York.

En ese caso, indicas cuánto estás dispuesto a pagar y Doyle puja en tu nombre hasta ese límite.

Si prefieres participar por teléfono, debes enviar el formulario antes de las 4:00 p.m. del miércoles 18 de noviembre.

Esta modalidad está reservada para lotes cuyo precio estimado mínimo sea de al menos $2,000.

La oferta ganadora no equivale al total de la factura, ya que Doyle cobra una comisión al comprador y, si pagas con tarjeta de crédito, añade un cargo del 3.5%. También acepta transferencias bancarias.

Para preguntas sobre las pujas, puedes contactar a Abigail Burner en Bids@Doyle.com o al 212-427-4141, extensión 242.

Las consultas sobre retiro o envío de las piezas se atienden en client.services@Doyle.com.

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