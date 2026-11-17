Aerostar Puerto Rico, compañía operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, informó de que el tráfico aéreo comienza a normalizarse, después de un fin de semana repleto de retrasos y cancelaciones en los vuelos, debido al fallo en el sistema de telecomunicaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA) que provocó la suspensión total de despegues en Estados Unidos el viernes.

“Hoy comenzamos a observar una normalización de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, luego de un fin de semana en el que se registraron cancelaciones y demoras asociadas al ‘ground stop’ ordenado a nivel federal el pasado viernes”, explicó en un comunicado Nelman Nevárez, director de Operaciones de Aerostar.

En este contexto, Nevárez precisó que este proceso de recuperación es gradual y “toma tiempo”, ya que las aerolíneas deben reacomodar aeronaves, tripulaciones e itinerarios, conforme a la complejidad operacional de la industria aérea.

“El impacto relacionado con ese evento durante la madrugada y la mañana se limitó a dos vuelos: un vuelo de llegada demorado y un vuelo de salida cancelado. En conjunto, se estima que ambos vuelos afectaron a aproximadamente 270 pasajeros, a diferencia de los más de 11.000 que se vieron impactados la noche del viernes, cuando inició la determinación federal”, apuntó el encargado de Operaciones de Aerostar en Puerto Rico.

En este sentido, Nevárez indicó que el equipo de Aerostar continúa monitoreando las operaciones junto a las aerolíneas.

“Mientras, mantenemos la exhortación a los pasajeros a verificar directamente con sus líneas aéreas el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, particularmente de cara al inicio de una temporada alta, como lo son Acción de Gracia y Navidad”, añadió.

El problema se originó durante la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo, que el viernes dejó en tierra a unos 12,000 vuelos, de ellos 9,000 comerciales en Estados Unidos.

Entre los destinos afectados, en su mayoría de la aerolínea JetBlue, fueron los aeropuertos de Orlando, Fort Lauderdale, Boston, Punta Cana, Hartford, Nueva York y Washington D.C.

El presidente Donald Trump urgió el domingo al Congreso a aprobar “rápidamente” fondos para modernizar el sistema de control aéreo del país, tras el fallo que provocó la suspensión total de despegues el viernes.

Con información de EFE

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