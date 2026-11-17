La Lotería de Nueva York fijó un premio mayor de $100,000 para cada uno de los dos sorteos de Take 5 del miércoles 18 de noviembre de 2026. El primero será a las 2:30 p.m. y el segundo a las 10:30 p.m., hora del Este.

Qué significa que el premio mayor esté garantizado

Los $100,000 son el monto anunciado para el primer premio de cada sorteo.

Para ganar en esa categoría, una jugada debe acertar los cinco números extraídos en el sorteo para el que fue comprada.

El miércoles 18 es la tercera de las cuatro fechas de la promoción Take 5 $100,000 Wins-days.

La Lotería de Nueva York la programó para los miércoles 4, 11, 18 y 25 de noviembre.

La última oportunidad de participar será el miércoles 25.

Take 5 se juega todos los días, pero el premio mayor de $100,000 por sorteo solo está garantizado los miércoles 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2026, tanto en el sorteo de la tarde como en el de la noche.

Cuánto cuesta jugar y a qué hora cierra la venta

Cada jugada cuesta $1. Puedes elegir cinco números del 1 al 39 o pedir un Quick Pick para que el sistema los seleccione al azar.

Para participar en la promoción, compra un boleto de Take 5 para uno de los sorteos del miércoles en un establecimiento autorizado.

Puedes encontrar uno cercano con el buscador de comercios de la Lotería de Nueva York.

La venta para el sorteo de las 2:30 p.m. cierra a las 2:15 p.m. Para el de las 10:30 p.m., el límite es a las 10:20 p.m.

Antes de guardar el boleto, revisa qué fecha y sesión aparecen impresas. Los resultados de la tarde y la noche se publican por separado.

Debes tener al menos 18 años para comprar un boleto.

Dónde revisar los resultados y cuánto tiempo tienes para cobrar

Después del sorteo, consulta los números en la página oficial de Take 5 y compáralos con los de tu boleto.

Si ganaste, firma el reverso y guarda el original.

Los premios de juegos de sorteo de la Lotería de Nueva York pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.

La lotería publica las instrucciones para reclamar un premio según el monto.

Quienes necesiten apoyo por problemas con el juego en Nueva York pueden llamar a la línea gratuita y confidencial 1-877-846-7369 o enviar HOPENY al 467369.

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