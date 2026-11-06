Powerball: el ganador de $847 millones de Nueva Jersey podría recibir solo $189 millones

El ganador del Powerball en Nueva Jersey podría pagar cerca de $173.3 millones en impuestos federales y estatales si cobra el premio en un solo pago. En ese escenario, le quedarían unos $189.8 millones de los $363.1 millones que ofrece la opción en efectivo.

El único boleto que acertó los seis números del sorteo del miércoles 4 de noviembre se vendió en el supermercado Wegmans de Montvale, en el condado de Bergen.

Los números ganadores fueron 15, 34, 41, 53 y 56, con el 21 como Powerball. La tienda recibirá un bono de $30,000 por vender el boleto.

Este premio ocupa el noveno lugar entre los mayores premios de Powerball.

El ganador puede elegir entre recibir $847 millones en 30 pagos a lo largo de 29 años o cobrar $363.1 millones de una sola vez. Ambas cifras son antes de impuestos.

Cuánto le descontarían al cobrar el premio

Si el ganador del Powerball cobra el premio de un solo pago, le darán $363.1 millones antes de impuestos.

La lotería le cobrará el 24% de impuestos para el gobierno federal (unos $87.14 millones) y el 8% para Nueva Jersey (unos $29.05 millones). Después de esos descuentos, recibiría unos $246.9 millones.

Lo que la lotería le descuenta al cobrar es un adelanto. Ese dinero ya cuenta como pagado.

Si el ganador vive en Nueva Jersey, presenta sus declaraciones del IRS como soltero y el premio es su único ingreso, los impuestos que tendría que pagar serían de alrededor de $173.3 millones.

De ese total, $134.3 millones serían para el gobierno federal y $39 millones para Nueva Jersey.

Como la lotería ya le habría descontado $116.2 millones, solo le faltaría pagar la diferencia, que sería de $57.1 millones.

Una vez cubiertos todos los impuestos, al ganador le quedarían aproximadamente $189.8 millones del premio.

Qué cambia si elige los $847 millones en pagos anuales

Los $847 millones anunciados corresponden a la suma de 30 pagos antes de impuestos.

Powerball entrega un primer pago al cobrar y luego 29 pagos anuales, cada uno un 5% mayor que el anterior.

En esa modalidad, el ganador declara el dinero al IRS conforme lo recibe, por lo que la factura total dependerá de las tasas y de su situación fiscal en cada año.

La Lotería de Nueva Jersey da un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

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