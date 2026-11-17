El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que un pasajero con aparentes problemas de salud mental le arrancó de un mordisco parte de la oreja derecha a un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en medio de una discusión en un tren de la línea F de Lower East Side el domingo en la tarde.

De acuerdo con el NYPD, la pelea empezó en las cercanías de las calles Madison y Rutgers en Manhattan cerca de la 1:30 de la tarde, cuando un trabajador de la MTA de 53 años, que estaba fuera de servicio, discutió verbalmente con el sujeto por su comportamiento errático en el tren con dirección norte.

Los funcionarios señalaron que, mientras el trabajador trataba de calmar al hombre, le mordió la oreja, informó New York Post.

El atacante, que aparentemente vestía una camisa gris y pantalones deportivos en ese instante, escapó del sitio subiéndose a un vagón de metro de un tren F con dirección al sur.

La víctima fue llevada por los paramédicos al Hospital Bellevue, indicó el NYPD.

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