Familia de víctima del tiroteo en el metro de Manhattan exige respuestas ante la inseguridad

Los familiares y amigos de un hombre que perdió la vida a manos de un sujeto con el que tuvo un altercado en una concurrida estación de metro de Manhattan están ofreciendo su testimonio.

De acuerdo con lo que afirman, Darrel Anthony Rodríguez, de 26 años, estaba profundamente arraigado a la comunidad de University Heights, donde se crió.

Sus amigos de la infancia estaban desconsolados por su asesinato.

“Es un buen chico, hermano. No sé por qué le hicieron eso”, expresó un hombre que prefirió no dar su nombre, con lágrimas corriendo por su rostro. “Lo conocí cuando era pequeño. Su padre era el dueño de la barbería. Lo extraño mucho”.

Rodríguez laboraba como guardia de seguridad en un hotel del centro de la ciudad, cerca de la estación del metro de la Séptima Avenida y la Calle 53, donde recibió un impacto de bala en el pecho el sábado en la tarde. Los paramédicos se apersonaron rápidamente en la escena para tratar de salvarle la vida, pero fue declarado muerto en el Hospital Bellevue.

“No me imaginaba que pudiera ser alguien que conozco, y cuando lo vi en las noticias, no pensé que sucedería aquí mismo”, expresó Devante Hall, amigo de infancia.

Rodríguez contaba con dos hermanos, entre ellos Derick, su hermano gemelo, que ahora reside en Texas y se alistó en el Ejército.

Derick dijo ante The New York Times: “Es como un agujero negro en el corazón”, y agregar: “Es dolor, pero es algo más profundo porque esta es tu otra mitad”.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) sigue tras el rastro del sospechoso, que se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad con un suéter con capucha roja y el rostro cubierto con una mascarilla médica negra. Aseveran que debe ser considerado armado y peligroso.

De acuerdo con las autoridades, ambos sujetos tuvieron una discusión en la plataforma de la estación poco después del mediodía. El tiroteo causó caos y confusión cuando cientos de usuarios trataron de salir del andén.

“Empezamos a correr y todos los demás nos siguieron”, manifestó Christopher Myron, quien iba en un tren de la línea E con destino a Queens cuando se oyeron los disparos.

El asesinato del fin de semana fue el séptimo homicidio de este año en el transporte público en la ciudad de Nueva York, representando más que las cuatro personas asesinadas en todo el año pasado.

“Sinceramente, antes de eso pensaba que era bastante seguro”, señaló Myron. “Después de eso, para ser honesto, me da un poco de miedo subirme al metro ahora mismo”.

Un representante del NYPD dijo a PIX11 News que el 2025 fue el año más seguro registrado en materia de transporte público, y que el 2026 se perfila como el segundo año más seguro.

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