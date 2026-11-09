Autobuses de NYC: cerca del 50% de los pasajeros viajan sin pagar y MTA refuerza controles

El aumento de pasajeros que viajan sin pagar en los autobuses de Nueva York reavivó el debate sobre las tarifas y las promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani. Según cifras oficiales de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el 48,2% de los usuarios no abona el boleto. El organismo atribuye parte del problema al discurso político sobre los viajes gratuitos, aunque su presidente evitó señalar directamente al alcalde.

Janno Lieber, titular de la MTA, dijo a Fox News que los mensajes sobre la gratuidad pueden influir en el comportamiento de los pasajeros. “Sin ánimo de ofender a nadie, afirmo que todo este discurso sobre los autobuses gratuitos tiene un impacto”, declaró.

La crítica apunta a una promesa de Mamdani durante la campaña: establecer autobuses gratuitos. La medida todavía no se ha puesto en marcha. Para Lieber, la discusión sobre eliminar el costo del servicio puede debilitar la disposición de algunos usuarios a pagar, incluso antes de que exista una política de gratuidad.

John V. Chiarello, presidente del Sindicato Local 100, que representa a unos 40,000 trabajadores del transporte, planteó una preocupación similar. A su juicio, anunciar un servicio gratuito puede generar una “sensación de derecho” y alentar a más personas a no pagar.

El aumento del boleto también pesa en el debate

El precio del pasaje subió de $2,90 a $3 dólares el 4 de enero. Aunque el incremento coincide con la discusión sobre la evasión, no fue una decisión de Mamdani; la junta de la MTA lo había aprobado en septiembre de 2025, antes de que asumiera el cargo.

La evasión no comenzó con la actual administración. Según la MTA, en 2025 alrededor del 44% de los pasajeros viajaba sin pagar. La cifra más reciente refleja un deterioro y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos para comprobar el pago.

Mamdani no ha implementado la gratuidad que propuso. En cambio, la ciudad y la MTA avanzan con controles dentro de los vehículos para detectar a quienes suben sin validar el medio de pago.

Cómo funcionan los nuevos controles

Desde mayo, los equipos Eagle utilizan dispositivos portátiles conocidos como OVD para revisar los pagos durante los recorridos. Como en algunas ciudades europeas, los agentes suben al autobús y acercan el aparato al medio de pago para comprobar si fue validado; sin embargo, estos se encuentran momentáneamente suspendidos.

La tecnología lee los chips de tarjetas y teléfonos. Según la información difundida, verifica la operación del medio de pago, pero no almacena datos personales. Hasta comienzos de 2026, este tipo de inspección estaba limitado a las rutas de Select Bus Service (SBS).

Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit, explicó a CBS News que el programa piloto contempla controles con el autobús en movimiento y durante el descenso. La intención es ampliar la supervisión más allá de las máquinas expendedoras, donde antes se concentraba buena parte de la vigilancia en las rutas locales.

La MTA también ha señalado deficiencias en el sistema anterior. En ese contexto, informó que el 48,6% de los pasajeros no pagaba el boleto en los autobuses locales, un dato que no debe confundirse con el 48,2% citado para el total de usuarios.

¿Qué medios de pago deben tener a mano los pasajeros?

NYC Transit pidió a los usuarios tener a mano el medio que utilizaron al abordar: tarjetas OMNY, teléfonos con billeteras digitales y pago sin contacto, o tarjetas bancarias de crédito o débito.

Quienes todavía pagan con monedas pueden recibir orientación sobre OMNY. La transición cobró mayor importancia después de que la MetroCard dejó de venderse en enero de 2026.

Si un agente detecta que una persona viajó sin pagar, contempla una primera advertencia, sin multa. Si reincide, puede recibir una sanción de $100; con 3 infracciones o más, el monto puede aumentar a $150. Mientras la promesa de autobuses gratuitos sigue pendiente, la MTA intensifica las inspecciones para contener una evasión que afecta a casi la mitad de los pasajeros.

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