El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que una joven de 18 años, de Oregon, fue rescatada el lunes en la noche de la fachada de un lujoso edificio residencial en Midtown, cerca del piso 91.

Identificada como Vivian Warnock, fue arrestada después de que varias personas llamaran a las autoridades para reportar que una persona estaba escalando la fachada de la Torre Steinway, en el 111 de la calle 57 Oeste, según los oficiales.

Los funcionarios respondieron poco antes de las 5:00 de la tarde y la vieron escalando la fachada del edificio. Los oficiales del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) la bajaron y fue arrestada a las 5:30 de la tarde. No se reportaron heridos.

El NYPD acusó a la mujer de robo con allanamiento de morada, un crimen grave, pero la fiscalía de Manhattan redujo el cargo a allanamiento ilegal, un delito menor. De acuerdo con la fiscalía, se declaró no culpable el martes y fue puesta en libertad bajo palabra. Los registros judiciales no incluyen información de su abogado.

La denuncia la describe como presente dentro del edificio cerca de las 4:30 de la tarde, pero no se especificó en qué piso estaba. De acuerdo con lo que dice la denuncia, un empleado del edificio la vio pasar junto a un letrero que señalaba la zona de emergencias, informó Gothamist.

La denuncia asegura que ella le dijo a un agente que había ido a esa zona “por las vistas”.

La mencionada denuncia penal no describe cómo Warnock entró al edificio, cómo logró escalarlo ni cuánto tiempo estuvo afuera.

De acuerdo, el trabajador dijo al NYPD que la mujer no vive en el edificio y que no tenía permiso para estar allí.

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