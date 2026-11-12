Rescatan con vida a una mujer embarazada tras quedar atrapada en el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Una escena de angustia, incertidumbre y esperanza se vivió este miércoles en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, cuando los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a una mujer embarazada que había quedado atrapada bajo los escombros de un edificio de 3 pisos que se derrumbó en plena tarde.

El momento, captado por las cámaras de CBS News New York, mostró los esfuerzos de los bomberos para llegar hasta la sobreviviente y la desesperación de su esposo, quien durante horas no supo si ella seguía con vida.

El inmueble colapsó poco después de las 4 p.m. (ET) en Flatbush Avenue, cerca de Bedford Avenue. Tras recibir el reporte, los equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegaron un operativo de búsqueda y rescate entre los restos de la estructura, con la posibilidad de encontrar personas atrapadas bajo los escombros.

Mientras los rescatistas trabajaban contrarreloj, familiares y vecinos aguardaban noticias en medio de una escena marcada por la incertidumbre. Entre ellos se encontraba un hombre que buscaba desesperadamente a su esposa, quien estaba embarazada de 6 meses y no respondía sus llamadas telefónicas.

La angustia de un esposo que no sabía si su mujer seguía viva

El periodista Allen Devlin, de CBS News New York, documentó parte de la operación y se encontró con el esposo de la mujer durante las horas más difíciles de la búsqueda. El hombre intentaba comunicarse con ella, pero no obtenía respuesta. No sabía si estaba herida, si había logrado salir del edificio o si permanecía atrapada entre los escombros.

El defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, describió el sufrimiento del hombre mientras seguía de cerca el operativo.

“Esto es difícil, hombre. Está buscando a su esposa embarazada y ella no contesta el teléfono”, expresó Williams ante las cámaras de la cadena.

La concejal de la ciudad Farah Louis también explicó la gravedad de la situación y confirmó que los equipos realizaban un rescate técnico para localizar a posibles sobrevivientes debajo de la estructura colapsada.

“La situación es que su esposa está embarazada y todavía se encuentra entre los escombros. En este momento se está llevando a cabo un operativo de rescate técnico para encontrar a cualquier persona que pueda estar debajo de los restos. Esperamos encontrarla y que sobreviva”, señaló Louis.

La espera se prolongó durante horas. Para el esposo, cada minuto sin noticias representaba una nueva dosis de angustia, mientras los bomberos continuaban retirando materiales y buscando posibles espacios donde pudieran encontrarse personas con vida.

El momento en que los bomberos encontraron a la mujer

La operación tuvo un giro esperanzador alrededor de las 6:15 p.m. (ET), cuando los bomberos consiguieron abrirse paso a través de una pared derrumbada y localizaron a una mujer entre los restos del edificio.

Las imágenes difundidas mostraron a los rescatistas hablando con ella. Estaba cubierta de polvo y escombros, pero permanecía consciente y alerta. Los bomberos mantuvieron contacto con la sobreviviente mientras trabajaban para liberarla sin poner en riesgo su integridad.

Apenas unos minutos después, los equipos consiguieron sacarla de la zona de derrumbe.

La mujer fue colocada sobre una camilla y cubierta con una manta. En las imágenes se la observa moviéndose y hablando con los bomberos, una señal que permitió vislumbrar un desenlace distinto al que temía su familia.

“Está viva. Todavía está viva. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Les agradezco a todos”, manifestó el esposo.

Poco después, los paramédicos trasladaron a la sobreviviente en una camilla hacia una ambulancia. Su esposo caminó apresuradamente detrás de ella mientras los equipos médicos se preparaban para atenderla.

Sin embargo, el rescate no significaba que el peligro hubiera terminado. Según informó la concejal Farah Louis, la mujer permanecía en estado crítico durante la noche del miércoles. Su evolución médica y la condición del embarazo eran aspectos de especial preocupación tras el accidente.

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