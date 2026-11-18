La Casa de Moneda de Estados Unidos pondrá a la venta este jueves 19 de noviembre de 2026 bolsas de 1,000 monedas de $1 con el retrato del presidente Donald Trump. Cada bolsa costará $1,350 antes de los cargos de envío y podrá comprarse a partir del mediodía, hora del Este.

Celebrate America's 250th anniversary with the 2026 President Donald J. Trump $1 Coin, sold in 1,000-coin bags as part of the Semiquincentennial Coin Program. Available 11/19! https://t.co/2cKFdOBhZA pic.twitter.com/elC2C859gT — United States Mint (@usmint) November 13, 2026

Cuánto cuesta cada bolsa y cuántas se pueden pedir

Las 1,000 monedas de cada bolsa suman $1,000 de valor nominal.

Eso significa que el precio de venta supera en $350 el valor que tendrían si se usaran para pagar.

Las piezas se acuñaron en Filadelfia y tienen el mismo tipo de acabado que las monedas destinadas a circular.

Aunque nunca se han puesto en circulación, son de curso legal.

Cada bolsa pesa unas 20 libras. Por ese motivo, la Casa de Moneda enviará un máximo de dos bolsas por pedido y aplicará un cargo adicional de envío de $15 por una bolsa o $30 por dos.

El cargo se mostrará al finalizar la compra.

El producto se identifica con el código 26SQBZ en la tienda oficial de la Casa de Moneda.

Antes de que abra la venta, la página permite agregar la bolsa a la lista de deseos.

Qué aparece en las dos caras de la moneda

En el anverso se ve el retrato de Trump junto a las inscripciones ‘LIBERTY’ e ‘IN GOD WE TRUST’ y las fechas ‘1776 ~ 2026’.

Joseph Menna, grabador jefe de la Casa de Moneda, diseñó esa cara a partir de una fotografía oficial de la Casa Blanca tomada por Daniel Torok.

El reverso reproduce el sello presidencial, que es un águila sostiene una rama de olivo y un haz de flechas, lleva un escudo en el pecho y sujeta con el pico una cinta con la leyenda ‘E PLURIBUS UNUM’.

En el escudo aparece el número ‘250’ por el aniversario de Estados Unidos.

Alrededor del diseño se leen ‘UNITED STATES OF AMERICA’ y ‘ONE DOLLAR’. Frank Gasparro, exgrabador jefe de la Casa de Moneda, diseñó y esculpió el reverso.

La emisión forma parte de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos.

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