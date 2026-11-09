Un centavo de 1943 se vendió por $1.7 millones: ¿cómo saber si tienes uno similar?

Un centavo que parece común puede esconder un error de fabricación que lo haga muy valioso entre los aficionados a la numismática. En septiembre de 2010, la empresa PCGS anunció la venta por $1.7 millones de una moneda de bronce de 1943 acuñada en Denver.

Para ver si tienes una similar, hay que revisar muchos elementos además de la fecha.

Por qué este centavo es diferente

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fabricó los centavos de 1943 con acero recubierto de zinc para reservar el cobre para otros usos.

Sin embargo, algunos discos de bronce sobrantes de 1942 entraron por error en la producción.

El ejemplar vendido por Legend Numismatics, de Lincroft, Nueva Jersey, lleva la marca D de Denver.

Su existencia no se conoció públicamente hasta 1979 y recibió la certificación PCGS MS64BN.

“Calculamos que se acuñaron por error menos de 20 centavos Lincoln en bronce en las casas de moneda de Filadelfia y San Francisco en 1943, pero este es el único ejemplar conocido de la Casa de Moneda de Denver”, explicó Don Willis, entonces presidente de Professional Coin Grading Service (PCGS).

Qué revisar en tus monedas

Busca la fecha 1943 en la cara con el retrato de Abraham Lincoln.

La pieza de Denver lleva una pequeña D debajo del año.

El color cobrizo es una pista, pero no demuestra que sea auténtica. Existen centavos de acero recubiertos de cobre para imitar estas rarezas.

Acerca un imán a la moneda. Un centavo de acero será atraído, uno de bronce auténtico no.

También puedes pesarlo con una báscula precisa. El de bronce debe pesar aproximadamente 3.11 gramos.

Estas comprobaciones sirven para descartar algunas imitaciones, pero no sustituyen una autenticación profesional.

También existen monedas de 1948 cuya fecha fue modificada para aparentar que son de 1943.

Recuerda que tener un centavo fechado en 1943 no significa que valga millones. Su composición, autenticidad, casa de moneda y conservación son fundamentales.

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