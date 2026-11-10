Moneda de 25 centavos se vendió por $2,530 por un detalle en su diseño: así puedes identificarla

Una pequeña hoja junto a una mazorca distingue a una moneda de 25 centavos por la que un aficionado a la numismática llegó a pagar $2,530 en una subasta. Se trata de una pieza de Wisconsin de 2004, fabricada en Denver, de la variedad conocida como ‘Extra Leaf High’, o ‘hoja adicional alta’.

Dónde buscar el detalle que la hace especial

Para reconocerla, revisa primero que la moneda tenga el diseño dedicado a Wisconsin y el año 2004.

En el reverso aparecen una vaca, una rueda de queso y una mazorca, símbolos de la actividad agrícola del estado.

Este diseño forma parte del programa de monedas de 25 centavos dedicadas a los estados de Estados Unidos.

Después comprueba que lleve la letra D, que identifica a la Casa de Moneda de Denver. La fecha y esa marca permiten ubicar la emisión, pero el detalle decisivo está en la mazorca.

Observa su lado izquierdo, la versión valiosa presenta una figura adicional con forma de hoja que no aparece en el diseño habitual.

En la versión ‘Extra Leaf High’, esa hoja se eleva junto a la mazorca.

También existe otra variedad llamada ‘Extra Leaf Low’, cuya hoja adicional está más abajo.

Ambas interesan a los coleccionistas, aunque la empresa Professional Coin Grading Service (PCGS) señala que la variante alta es menos común.

La moneda que alcanzó los $2,530

El ejemplar se vendió en julio de 2006 mediante Heritage Auctions, durante una subasta en Dallas, Texas. PCGS lo había certificado con la calificación MS66.

Las letras MS identifican una moneda sin desgaste por circulación, mientras que el número expresa su nivel de conservación dentro de una escala que llega a 70.

Por eso, además de tener la hoja adicional, la pieza destacaba por su buen estado.

Heritage Auctions la describió como una moneda brillante, con superficies parcialmente similares a las de una pieza de acabado espejo y detalles bien marcados, salvo una ligera debilidad en la palabra ‘WISCONSIN’.

Cuánto han pagado por otros ejemplares

Los $2,530 corresponden a una venta concreta y no significan que todas las monedas con esa característica alcancen el mismo precio.

Otras operaciones recopiladas por PCGS muestran cantidades distintas.

En abril de 2025, una pieza MS66 certificada por NGC se vendió por $288 en Stack’s Bowers.

En mayo de 2023, Heritage Auctions vendió otra MS65, certificada por PCGS, por $180.

También hubo una venta de $1,020 en febrero de 2022 por un ejemplar MS67 certificado por NGC.

En contraste, una moneda AU55, categoría que admite desgaste por circulación, alcanzó $76 en marzo de 2023.

Qué hacer si encuentras una similar

Compara la zona de la mazorca con fotografías de ejemplares autenticados para distinguir la hoja adicional de una marca o daño en la superficie.

Una evaluación profesional puede confirmar la variedad y determinar su conservación.

La diferencia de precios entre las ventas muestra por qué no basta con encontrar una moneda de Wisconsin de 2004. La hoja adicional, la autenticidad y el estado de la pieza son esenciales para valorar un posible hallazgo.

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