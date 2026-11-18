La futbolista brasileña Francisca Gabriela Morais da Rocha, conocida deportivamente como Gabi Morais (32 años) y con pasado en la selección nacional de Brasil, fue detenida este martes en el noreste del país durante un macrooperativo contra el crimen organizado.

Según informaron este miércoles medios locales y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Ceará, la exjugadora del Corinthians e Internacional de Porto Alegre está siendo investigada bajo sospecha de lavado de dinero y asociación con el narcotráfico al servicio de la facción criminal Comando Vermelho (CV).

De acuerdo con el portal deportivo brasileño ge, la captura de Morais formó parte de una ofensiva policial ejecutada simultáneamente en Fortaleza (Ceará) y Recife (Pernambuco), donde se cumplieron un total de 28 órdenes de arresto. En el mismo despliegue fue detenido su hermano, João Paulo de Morais, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la organización delictiva en dos barrios de la capital cearense. El comisario Ícaro Coelho, titular del 10º Departamento de Homicidios y Protección a la Persona, confirmó que la mediocampista figuraba como uno de los objetivos prioritarios de la pesquisa y precisó que “forma parte de una familia que desde hace varias décadas practica el tráfico de drogas” en la región.

Además de las aprehensiones, los cuerpos de seguridad diligenciaron 80 órdenes de registro, incautación y embargo patrimonial, logrando el decomiso de diversos vehículos y 18 inmuebles, así como el bloqueo judicial de 124 millones de reales (aproximadamente 21 millones de dólares) en las cuentas bancarias de los investigados. Natural de Ceará, Gabi Morais se encontraba sin equipo desde febrero de 2026, fecha en la que rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el Internacional de Porto Alegre (club al que había llegado en mayo de 2024), tras haber desarrollado una trayectoria internacional que incluyó pasos por el Corinthians, el Sky Blue estadounidense (actual Gotham FC) y los clubes portugueses Famalicão y Sporting de Braga.